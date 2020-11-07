Мужчина угнал авто и попал в нем в ДТП на Закарпатье: затем "присвоил" еще одну машину
На Закарпатье мужчина угнал со станции техобслуживания автомобиль. Однако, после того, как попал на нем в ДТП, вернулся на СТО и угнал еще одну машину.
Злоумышленником оказался 30-летний житель Хуста. А об инциденте в полицию сообщил другой хустянин. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции на Закарпатье.
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- 6 ноября с 18:00 по 22:00 с территории станции техобслуживания угнали Mercedes Sprinter.
- Правоохранители оперативно начали поиски автоугонщика.
- Следствие установило, что злоумышленник попал на угнанном микроавтобусе в аварию.
- Но после на поврежденном автомобиле вернулся на СТО, сел за руль ВАЗ-2107 и скрылся с места преступления.
- Остановили 30-летнего хустянина патрульные и работники криминальной полиции. Произошло это на улице Ветровой в Хусте.
- По обоим фактам следователи открыли уголовное производство. Речь идет о статье относительно незаконного завладения транспортным средством.
- Автоугонщика задержали и поместили в изолятор временного содержания.
- Если вину злоумышленника докажут, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.
- Досудебное расследование по делу продолжается.
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На Закарпатье мужчина похитил из СТО два авто и попал в ДТП / Коллаж 24 канала
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