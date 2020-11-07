На Закарпатье мужчина угнал со станции техобслуживания автомобиль. Однако, после того, как попал на нем в ДТП, вернулся на СТО и угнал еще одну машину.

Злоумышленником оказался 30-летний житель Хуста. А об инциденте в полицию сообщил другой хустянин. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции на Закарпатье.

Кстати В Харькове разыскивают водителя, который на пешеходном переходе сбил ребенка и скрылся

Подробнее об угоне автомобилей и ДТП в Хусте

6 ноября с 18:00 по 22:00 с территории станции техобслуживания угнали Mercedes Sprinter.

Правоохранители оперативно начали поиски автоугонщика.

Следствие установило, что злоумышленник попал на угнанном микроавтобусе в аварию.

Но после на поврежденном автомобиле вернулся на СТО, сел за руль ВАЗ-2107 и скрылся с места преступления.

Остановили 30-летнего хустянина патрульные и работники криминальной полиции. Произошло это на улице Ветровой в Хусте.

По обоим фактам следователи открыли уголовное производство. Речь идет о статье относительно незаконного завладения транспортным средством.

Автоугонщика задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Если вину злоумышленника докажут, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Досудебное расследование по делу продолжается.

Еще один резонансный инцидент Под Киевом пьяный мужчина похитил лимузин и протаранил забор



На Закарпатье мужчина похитил из СТО два авто и попал в ДТП / Коллаж 24 канала