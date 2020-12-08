В Тайване мигранта с Филиппин оштрафовали за нарушение карантина. Мужчина вышел из номера гостиницы в коридор и попал на камеры наблюдения. Это длилось всего 8 секунд, но он получил наказание в виде 3500 долларов штрафа.

Поражает, но нарушитель карантина даже не вышел на улицу, а лишь постоял в коридоре. Об этом информирует CNN.

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Известно, что рабочий не так давно прибыл на Тайвань и должен был провести 2 недели в номере одного из 56 "карантинных отелей", которые предназначены для изоляции иностранцев.

Он на 8 секунд вышел из номера гостиницы в коридор и попал на камеры наблюдения. Как только сотрудники отеля увидели, что он покинул номер, то сразу сообщили об этом в Департамент здравоохранения Тайваня.

Теперь мужчина должен заплатить штраф в размере 100 тысяч тайваньских долларов, а это 3500 долларов США.

Как это прокомментировали в департаменте здравоохранения

Несмотря на то, что мужчина не вышел на улицу, в департаменте здравоохранения подчеркнули, что это не освобождает его от ответственности. Также в ведомстве отметили, что никому не разрешено нарушать карантин, даже на несколько секунд.