Стрельба в Вене – это теракт, – МВД Австрии
Стрельба, в центре австрийской столицы, в результате которой погибли и ранены люди, является терактом. Это уже признали в Министерстве внутренних дел Австрии.
Там также отметили: нападение продолжается. Следовательно, жителей столицы правоохранители просят не выходить на улицы. Об этом говорится в твиттере МВД Австрии.
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Там также добавляют: общественный транспорт не будет останавливаться в 1 округе города, то есть в центральной части.
Кроме того, правоохранители просят очевидцев событий, которые имеют фото или видеозаписи стрельбы, не публиковать их в соцсетях, а передать им.
Что известно о теракте в Вене: коротко
- О стрельбе в историческом центре австрийской столицы стало известно вечером 2 ноября.
- СМИ сразу сообщили о 7 жертвах вооруженного нападения и многих пострадавших. Вместе с тем правоохранители официально говорят об 1 погибшем человеке и 1 ликвидированном террористе.
- По предварительным данным, нападавших несколько. Одного из них якобы ликвидировали, других пока разыскивают.
- Один из злоумышленников якобы захватил заложников в японском ресторане Akakiko.
- В разных местах Вены слышны звуки выстрелов, к поискам террористов привлечена авиация.
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