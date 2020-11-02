Стрельба, в центре австрийской столицы, в результате которой погибли и ранены люди, является терактом. Это уже признали в Министерстве внутренних дел Австрии.

Там также отметили: нападение продолжается. Следовательно, жителей столицы правоохранители просят не выходить на улицы. Об этом говорится в твиттере МВД Австрии.

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Там также добавляют: общественный транспорт не будет останавливаться в 1 округе города, то есть в центральной части.

Кроме того, правоохранители просят очевидцев событий, которые имеют фото или видеозаписи стрельбы, не публиковать их в соцсетях, а передать им.

Shots fired in the Inner City district - there are persons injured - KEEP AWAY from all public places or public Transport - don't share any Videos or Fotos! — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

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