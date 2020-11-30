Министерство внутренних дел Беларуси подтвердило, что силовики во время мирных протестов 29 ноября применяли против протестующих спецсредства. Всего за проведение публичных мероприятий задержали 313 человек.

Известно, что силовики применяли против протестующих слезоточивый газ и электрошокеры. Это подтвердила в пресс-службе МВД Ольга Чемоданова в телеграме.

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Чемоданова заявила, что правоохранители прибегли к предупредительным выстрелам и другим спецсредствам, чтобы заставить демонстрантов разойтись. По данным МВД Беларуси, всего за нарушение законодательства о проведении публичных мероприятий задержаны 313 человек.

Зато минский правозащитный центр "Весна" сообщил, что количество задержанных демонстрантов в Беларуси 29 ноября составило более 420. Большинство задержанных были взяты под стражу в Минске, хотя также были задержания в Бресте, Гродно и других городах.

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Что известно о протестах 29 ноября

В Минске состоялся Марш соседей. Люди выходили на улицы, держа в руках красно-бело-красные флаги или вещи, имеющие соответствующие цвета.

В течение дня в Беларуси прошли протесты в районном формате, участники собирались в колонны в своих дворах и районах.

Акции протеста в Беларуси продолжаются уже почти четыре месяца – с 9 августа, когда состоялись противоречивые президентские выборы.

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