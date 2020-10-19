В белорусском министерстве внутренних дел назвали мирных протестующих фашистами и заявили, что по-настоящему силу против демонстрантов силовики в Беларуси еще не применяли. Также, по утверждению МВД Беларуси, силовики не задерживают и не применяют силу против "простых людей".

По словам начальника Главного управления организованной преступности и коррупции МВД Беларуси Николая Карпенкова, "за простыми людьми никто не бегает". Его слова передает белорусское оппозиционное издание TUT.BY.

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Это вы (протестующие – 24 канал) – фашисты, а не мы фашисты. По-настоящему силу мы еще ни к кому не применяли,

– отметил Карпенков.

Он отметил, что "самых опасных острокопытных мы с улиц уберем". По его словам, сейчас в Беларуси ведется наблюдение и идентификация лиц, их силовики пытаются "изъять из толпы".

Обратите внимание! Ранее Карпенков уже отметился скандальными заявлениями. К примеру, он обещал "гуманно" применять оружие против демонстрантов.

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