"Вы – фашисты": МВД Беларуси ошеломило возмутительным заявлением в отношении протестующих
В белорусском министерстве внутренних дел назвали мирных протестующих фашистами и заявили, что по-настоящему силу против демонстрантов силовики в Беларуси еще не применяли. Также, по утверждению МВД Беларуси, силовики не задерживают и не применяют силу против "простых людей".
По словам начальника Главного управления организованной преступности и коррупции МВД Беларуси Николая Карпенкова, "за простыми людьми никто не бегает". Его слова передает белорусское оппозиционное издание TUT.BY.
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Это вы (протестующие – 24 канал) – фашисты, а не мы фашисты. По-настоящему силу мы еще ни к кому не применяли,
– отметил Карпенков.
Он отметил, что "самых опасных острокопытных мы с улиц уберем". По его словам, сейчас в Беларуси ведется наблюдение и идентификация лиц, их силовики пытаются "изъять из толпы".
Что известно о кровавых протестах в Беларуси: главное
- Протесты в Беларуси начались еще 9 августа и стали ответом на фальсификацию президентских выборов. Уже с первых дней силовики ОМОНа прибегли к жестким задержаниям митингующих.
- Несмотря на возмущение белорусов и непризнание выборов мировым сообществом, Лукашенко устроил себе тайную инаугурацию и стал самопровозглашенным президентом.
- Силовые органы Беларуси продолжают применять насилие против демонстрантов и задерживают протестующих.
- Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси и ввел персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификациям.
- 18 октября в Беларуси прошел "Партизанский марш" во время которого, по данным правозащитников, задержали не менее 230 человек.
- При этом в Минске силовики разгоняли протестующих с помощью спецсредств, в частности, милиционеры стреляли резиновыми пулями в воздух.