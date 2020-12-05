Заместитель министра внутренних дел призвал Минздрав и Верховную Раду ввести ответственность за контрабанду, производство и продажу фальсифицированных вакцин. Этот вопрос является актуальным, ведь в Украину рано или поздно начнут поступать первые дозы вакцины против коронавируса.

Антон Геращенко объяснил, что сейчас в Украине есть закон, предусматривающий наказание за подделку и контрабанду сильнодействующих лекарственных препаратов. Однако, принадлежит ли вакцина к сильнодействующим лекарственным препаратам – вопрос открытый. Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером", пишет 24 канал.

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Также Геращенко добавил, что в Украине действует жесткое наказание за подделку лекарственных средств и длительное тюремное заключение. Однако, реформированная судебная система, коррупция в правоохранительной системе приводят к тому, что есть примеры приговоров, когда человек обогатился и получил условный срок.

В Украине есть уголовная ответственность за подделку, контрабанду сильнодействующих лекарственных препаратов. Относятся вакцины ли к сильнодействующим лекарственным средствам, Уголовный кодекс не дает такого толкования. На этот вопрос нужно дать ответ в ближайшее время,

– отметил Антон Геращенко.

Он призвал граждан не покупать вакцину в интернете, а вакцинироваться только в органах здравоохранения, у которых есть лицензии.

Как не попасть на мошенников

По словам заместителя министра, в Украине есть Государственный реестр лекарственных средств, где по названию и регистрационному номеру можно проверить законность лекарств. Геращенко посоветовал покупать лекарства в аптечных сетях или через почтовых операторов.

Геращенко рассказал о борьбе с фальсификацией вакцин: смотрите видео

Что известно о вакцинации против COVID-19 в Украине: главное

Украина получит примерно 8 миллионов доз вакцины от коронавируса по инициативе COVAX. До 7 декабря, по словам главы Минздрава, в Украине будут готовы все соответствующие документы.

Украина договорилась с компанией Pfizer. Поставку вакцины компании ожидают уже в начале второго квартала 2021 года.

COVAX – механизм глобального доступа к вакцинам COVID-19. Инициатива предусматривает, что в первую очередь вакцинация проводится людям, которые находятся в группах риска. В рамках инициативы 92 странам вакцина будет предоставлена ​​бесплатно, или ниже рыночной цены. Украина также попала в этот список.

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