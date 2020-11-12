Сеть гипермаркетов "Эпицентр" изменит график работы в выходные. В то же время правоохранители будут контролировать соблюдение сетью ограничений из-за карантина выходного дня.

После разговора с представителями МВД, руководство "Эпицентра" пообещало соблюдать ограничения, которые приняли в Кабмине. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Фейсбуке.

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По словам Геращенко, Кабинет министров сделал соответствующее заявление на сайте гипермаркета. Из-за этого "Эпицентр" будет работать только в онлайн-режиме, а получить товар украинцы смогут в Центрах выдачи заказов.

Обратите внимание! Ранее руководство "Эпицентра" заявляло, что гипермаркет не будет отменять работу в выходные дни. Там хотели продавать только продукты, медицинские товары и средства гигиены. Подробнее об этом – читайте здесь.

Геращенко сообщил, что Нацполиция и Министерство внутренних дел будут тщательно проверять, в "Эпицентре" действительно будут придерживаться необходимых карантинных ограничений.

Карантин выходного дня: что известно

Кабмин ввел в Украине карантин выходного дня. Он начнет действовать с 14 ноября 2020 года и продлится в течение 3 недель.

Эксперты отмечают, что это нанесет ущерб экономике страны, ведь основная часть выручки различных заведений приходится на выходные дни.

Из-за внедрения карантина выходного дня в разных регионах Украины люди вышли на протесты.

Ограничение карантина в Украине / инфографика 24 канала