МВД будет контролировать соблюдение карантина в "Эпицентре", – Геращенко
Сеть гипермаркетов "Эпицентр" изменит график работы в выходные. В то же время правоохранители будут контролировать соблюдение сетью ограничений из-за карантина выходного дня.
После разговора с представителями МВД, руководство "Эпицентра" пообещало соблюдать ограничения, которые приняли в Кабмине. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Фейсбуке.
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По словам Геращенко, Кабинет министров сделал соответствующее заявление на сайте гипермаркета. Из-за этого "Эпицентр" будет работать только в онлайн-режиме, а получить товар украинцы смогут в Центрах выдачи заказов.
Геращенко сообщил, что Нацполиция и Министерство внутренних дел будут тщательно проверять, в "Эпицентре" действительно будут придерживаться необходимых карантинных ограничений.
Карантин выходного дня: что известно
- Кабмин ввел в Украине карантин выходного дня. Он начнет действовать с 14 ноября 2020 года и продлится в течение 3 недель.
- Эксперты отмечают, что это нанесет ущерб экономике страны, ведь основная часть выручки различных заведений приходится на выходные дни.
- Из-за внедрения карантина выходного дня в разных регионах Украины люди вышли на протесты.
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