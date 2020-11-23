Несмотря на решение правительства ввести в Украине карантин выходного дня, мэры некоторых городов принципиально отказываются усиливать ограничения. В Министерстве внутренних дел заявили, что принуждать к этому незаконными методами не будут.

Полиция не будет заставлять мэров выполнять карантин незаконными методами. Об этом сказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в комментарии "РБК-Украина".

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Геращенко отметил, что украинская полиция будет выполнять свои обязанности исключительно в рамках закона.

Незаконных действий по принуждению мэров соблюдать карантин не планируется,

– сказал Геращенко.

Сейчас в Украине действует штраф за нарушение карантина, который получают конкретные предприниматели или руководители учреждений. Только за первые выходные, когда ввели усиленный карантин, полиция составила 1 960 админпротоколов и закрыла больше 2 тысяч заведений.

Кабинет Министров 11 ноября ввел в Украине карантин выходного дня до конца ноября 2020 года. Поэтому, каждую субботу и воскресенье запрещена работа баров, кафе и ресторанов, ТРЦ и других заведений развлекательной деятельности, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.

В Минздраве введения карантина выходного дня объяснили попыткой уменьшить количество контактов. По мнению чиновников, именно в субботу и воскресенье люди больше общаются между собой.

Власти нескольких городов объявили о том, что выполнять решение правительства не будут. Говорится о Ровно, Житомире, Славянске, Черкассах, Мукачево, Тернополе.

По мнению министра здравоохранения Максима Степанова, украинцы «так себе» придерживались карантина.