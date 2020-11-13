В МВД объяснили, почему электрошокер гуманнее, чем полицейская дубинка
Правоохранители во время задержания злоумышленников могут дубинками нанести куда более серьезные травмы, чем электрошокером. Ведь злоумышленники часто сопротивляются, поэтому полицейскому часто трудно прицелиться так, чтобы не попасть в голову, половые и другие важные органы.
Полицейской дубинкой можно нанести больше травм, чем электрошокером. Об этом говорил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире одного из украинских телеканалов, пишет УНН.
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Напомним, правительство утвердило возможность использования электрошокеров полицейскими, и предлагает расширенное описание их использования внести в законодательство.
Почему электрошокер – это гуманнее, чем дубинка
По словам представителя МВД, электрошокер в основном используют для того, чтобы остановить правонарушителя. Причем "в большинстве это крупные люди, злоупотребляющие наркотиками, алкоголем".
- "Если не использовать электрошокер, то... У полиции достаточно ограниченный арсенал возможностей, поэтому используют полицейскую дубинку", – рассказал Геращенко.
Замминистра напомнил, что дубинкой нельзя бить по голове, шее, суставах, половых органах. И все же дубинкой можно нанести травмы гораздо более тяжелые, чем электрошокером.
В момент, когда человек сопротивляется, полицейский замахивается, чтобы ударить палкой в то место, которое не запрещено, правонарушитель меняет позицию тела в пространстве. Удар попадает, например, в голову,
– сказал Геращенко.
Последствия этого могут быть намного страшнее, чем если бы милиционер применил электрошокер.
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