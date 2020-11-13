Правоохранители во время задержания злоумышленников могут дубинками нанести куда более серьезные травмы, чем электрошокером. Ведь злоумышленники часто сопротивляются, поэтому полицейскому часто трудно прицелиться так, чтобы не попасть в голову, половые и другие важные органы.

Полицейской дубинкой можно нанести больше травм, чем электрошокером. Об этом говорил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире одного из украинских телеканалов, пишет УНН .

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Напомним, правительство утвердило возможность использования электрошокеров полицейскими, и предлагает расширенное описание их использования внести в законодательство.

Почему электрошокер – это гуманнее, чем дубинка

По словам представителя МВД, электрошокер в основном используют для того, чтобы остановить правонарушителя. Причем "в большинстве это крупные люди, злоупотребляющие наркотиками, алкоголем".

"Если не использовать электрошокер, то... У полиции достаточно ограниченный арсенал возможностей, поэтому используют полицейскую дубинку", – рассказал Геращенко.

Замминистра напомнил, что дубинкой нельзя бить по голове, шее, суставах, половых органах. И все же дубинкой можно нанести травмы гораздо более тяжелые, чем электрошокером.

В момент, когда человек сопротивляется, полицейский замахивается, чтобы ударить палкой в то место, которое не запрещено, правонарушитель меняет позицию тела в пространстве. Удар попадает, например, в голову,

– сказал Геращенко.

Последствия этого могут быть намного страшнее, чем если бы милиционер применил электрошокер.