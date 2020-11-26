МВД 26 ноября подписало меморандум о сотрудничестве с Музеем Голодомора. В частности, ведомство уже передало в музей 2 рассекреченных уголовных дела.

В дальнейшем сотрудничество МВД с Национальным музеем Голодомора-геноцида будет системным. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Актуально "Трупы разложились и некому их убрать": Голодомор глазами крестьянина из Харьковщины

Через сколько лет враг не останавливается. Сейчас со стороны российского режима есть еще один проект по уничтожению нашего народа – аннексию Крыма и войну на Востоке Украины, но нас не сломить ни голодом, ни агрессией,

– подчеркнул Аваков.

Глава МВД рассказал, что в его родном Харькове телеги проезжали по городу, собирали тела и хоронили без имени. Если украинцы пробовали спасти своих детей, их за это жестоко наказывали.

Что известно об уже переданных музею делах

Первое дело открыли из-за попытки мужчины по фамилии Шляпин принести с колхозного поля домой горсть зерна. За это Шляпина раскулачили и приговорили вместе с женой и детьми к 10 годам лагерей.

Второе дело открыли из-за факта каннибализма. Аваков подчеркнул, что "доведенные до безумия голодные люди, считались преступниками и наказывались очень строго".

Обратите внимание! Личная история о Голодоморе: 24 канал ищет героев для материала

Что еще сказал Аваков

Сотрудничество силовиков с музейщиками поможет "рассказать о преступлении против украинского народа, назвать имена палачей и реабилитировать несправедливо осужденных".

Дела 1932 – 1933 годов еще раз демонстрируют, насколько страшно советский режим уничтожал национальное сообщество. После истребления интеллигенции и духовенства перешли к массовому геноциду крестьян.

Весной 1933 года в Украине ежеминутно умирали 17 человек.

Чрезвычайно важно "возвращаться к своей истории, раскрывать и изучать архивы, потому что против Украины действует вражеская пропаганда, которая имеет целью уничтожить национальную память".

Голодомор – это преступление без срока давности.

МВД подписало меморандум о сотрудничестве с Музеем Голодомора: смотрите видео