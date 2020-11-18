Международный валютный фонд обеспокоен некоторыми пунктами антикоррупционной реформы в Украине. В частности, фонд не устраивает работа антикоррупционного бюро и прокуратуры.

Решение Конституционного Суда по антикоррупционной реформе не в лучшем свете представляет Украину, а МВФ смотрит на ситуацию в целом. Об этом в интервью "Корреспонденту" рассказал заместитель министра финансов Юрий Драганчук.

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Чем именно обеспокоены в МВФ

В МВФ вызывают опасения назначения Высшего совета юстиции, работа Специализированной антикоррупционной прокуратуры и независимая деятельность Национального антикоррупционного бюро. Но, по словам Драганчука, все эти вопросы находятся в процессе решения.

"Мы ожидаем от них положительного сигнала – начала работы миссии Фонда. Это откроет нам финансирование Евросоюза и Всемирного банка", – добавил он.

Нет формальных предпосылок не давать Украине транш

По мнению Драганчука, все структурные маяки выполнено и в МВФ нет формальных предпосылок для отмены передачи миссии и, чтобы не давать Украине следующий транш.

К слову, глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева 17 ноября пообщалась с президентом Владимиром Зеленским. Разговор она назвала конструктивным, однако для того, чтобы Украина получила очередной транш, необходимо достичь полного взаимопонимания.