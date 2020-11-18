МВФ беспокоят некоторые пункты антикоррупционной реформы, – Минфин
Международный валютный фонд обеспокоен некоторыми пунктами антикоррупционной реформы в Украине. В частности, фонд не устраивает работа антикоррупционного бюро и прокуратуры.
Решение Конституционного Суда по антикоррупционной реформе не в лучшем свете представляет Украину, а МВФ смотрит на ситуацию в целом. Об этом в интервью "Корреспонденту" рассказал заместитель министра финансов Юрий Драганчук.
Читайте также Украинцы умирают из-за разорванного сотрудничества с МВФ
Чем именно обеспокоены в МВФ
В МВФ вызывают опасения назначения Высшего совета юстиции, работа Специализированной антикоррупционной прокуратуры и независимая деятельность Национального антикоррупционного бюро. Но, по словам Драганчука, все эти вопросы находятся в процессе решения.
"Мы ожидаем от них положительного сигнала – начала работы миссии Фонда. Это откроет нам финансирование Евросоюза и Всемирного банка", – добавил он.
Нет формальных предпосылок не давать Украине транш
По мнению Драганчука, все структурные маяки выполнено и в МВФ нет формальных предпосылок для отмены передачи миссии и, чтобы не давать Украине следующий транш.
Поделиться новостью