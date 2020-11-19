Для Украины важна не только экономическая поддержка со стороны Международного валютного фонда, но и поддержка долговременной стабильности в стране. Что мешает ее достичь – читайте дальше.

Об этом представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман рассказал на ежегодном собрании Европейской Бизнес Ассоциации, сообщает НВ.

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Заметим, что комментируя этот вопрос, экономист сослался на опрос инвесторов, проведенного при поддержке Ассоциации.

Мы уже четвертый год подряд видим, что инвесторы переживают из-за коррупции, судебной коррупции и влияния олигархов на экономику,

– объяснил Люнгман.

По его словам, решение этих проблем сможет, в частности, обеспечить долгосрочный рост для Украины. Важно, что эти вопросы находятся в программе поддержки МВФ.

Деньги от МВФ для Украины

Исполнительная директор ЕБА Анна Деревянко поинтересовалась у Люнгмана, сможет ли Украина получить деньги от Фонда по крайней мере в 2021 году. Однако прямого ответа на свой вопрос не получила.

"Мы на такие вопросы не отвечаем, мы такие переговоры публично не объявляем. Диалог с представителями власти о том, что нужно сделать, чтобы обеспечить пересмотр вопроса, продолжается", – подчеркнул представитель МВФ.

Оценка работы НБУ

Люнгман также отметил, что доволен работой Нацбанка в период после кризиса 2014 -2015 годов. Ведь это позволило Украине получить относительно хорошую фискальную и финансовую позицию и показатели ВВП.

"Благодаря этому исчезло много дисбалансов и уязвимостей экономики. Инфляция была довольно низкой ... Была уверенность в вопросах экономики и банковского сектора. Коронавирусный кризис благодаря НБУ не запустил банковский и финансовый, – добавил он.