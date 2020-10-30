Для Украины и совместного сотрудничества является очень важной система подотчетности государственных чиновников через е-декларирование. Именно поэтому необходимо усилить эффективность всех антикоррупционных органов.

Так в МВФ отреагировали на решение Конституционного Суда Украины о е-декларировании. Свою позицию там высказали в ответ на информационный запрос Укринформа.

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Спикер МВФ подчеркнул, что запуск электронной системы доступа к информации о состоянии чиновников в 2016 году был и остается критически важным шагом в борьбе с коррупцией.

Его не нужно отменять,

– заметили в МВФ.

Также там напомнили, что создание эффективной антикоррупционной базы – самое важное во взаимодействии МВФ с Украиной на протяжении последних лет. МВФ призвал усиливать эффективность всех антикоррупционных органов. Также подчеркнули, что "дискуссии по проблемным вопросам продолжаются".

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