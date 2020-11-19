МВФ поддерживает Украину, но призывает решить ситуацию с КСУ, – Зеленский
Международный валютный фонд поддерживает и будет поддерживать Украину. Но и замечает, что нужно продолжать борьбу с коррупцией. Об этом сообщил президент Зеленский.
Зеленский рассказал об отношениях Украины и МВФ
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 18 ноября, пишет 24 канал, среди прочего говорил и об отношениях Украины и Международного валютного фонда. Глава государства вспомнил о разговоре с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, который состоялся накануне.
Напомним Украина выполнила все структурные маяки, – Зеленский поговорил с директором МВФ
В этом разговоре речь шла о том, что МВФ будет поддерживать Украину, однако надо продолжать антикоррупционные реформы. И прежде всего – решить проблему с Конституционным Судом, который в эти реформы вмешался.
Мы отметили выполнение Украиной структурных маяков и обсудили важность сохранения антикоррупционной инфраструктуры: возвращение электронного декларирования для чиновников, решение ситуации – все уже устали от нее – с Конституционным Судом,
– рассказал Владимир Зеленский.
При этом украинский президент не стал "углубляться в детали" и объяснения, но заверил: "В целом МВФ продолжает нас поддерживать". Мол, Киев ожидает приезд миссии МВФ и очередной транш.
- Когда произойдет первое или второе – Зеленский не сказал. Отметил только, что "это все обязательно будет, следовательно будет и финансовая стабильность нашей страны и нашей экономики".
Что следует помнить об отношениях Украины и МВФ в 2020 году
- 10 июня в МВФ согласовали кредитную программу для Украины stand by на 5 миллиардов долларов за 1,5 года.
- Деньги планировали направить за 4 транша, первый предоставили почти сразу – 2,1 миллиарда.
- К концу 2020 должны были поступить еще два, и последний в 2021. Однако процесс фактически на паузе.
Полное видеообращение Владимира Зеленского 18 ноября:
К теме Когда Украина может получить транш от МВФ: заявление представителя правительства в Раде
Поделиться новостью