Международный валютный фонд поддерживает и будет поддерживать Украину. Но и замечает, что нужно продолжать борьбу с коррупцией. Об этом сообщил президент Зеленский.

Зеленский рассказал об отношениях Украины и МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 18 ноября, пишет 24 канал , среди прочего говорил и об отношениях Украины и Международного валютного фонда. Глава государства вспомнил о разговоре с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, который состоялся накануне.

Напомним Украина выполнила все структурные маяки, – Зеленский поговорил с директором МВФ

В этом разговоре речь шла о том, что МВФ будет поддерживать Украину, однако надо продолжать антикоррупционные реформы. И прежде всего – решить проблему с Конституционным Судом, который в эти реформы вмешался.

Мы отметили выполнение Украиной структурных маяков и обсудили важность сохранения антикоррупционной инфраструктуры: возвращение электронного декларирования для чиновников, решение ситуации – все уже устали от нее – с Конституционным Судом,

– рассказал Владимир Зеленский.

При этом украинский президент не стал "углубляться в детали" и объяснения, но заверил: "В целом МВФ продолжает нас поддерживать". Мол, Киев ожидает приезд миссии МВФ и очередной транш.

Когда произойдет первое или второе – Зеленский не сказал. Отметил только, что "это все обязательно будет, следовательно будет и финансовая стабильность нашей страны и нашей экономики".

Что следует помнить об отношениях Украины и МВФ в 2020 году

10 июня в МВФ согласовали кредитную программу для Украины stand by на 5 миллиардов долларов за 1,5 года.

Деньги планировали направить за 4 транша, первый предоставили почти сразу – 2,1 миллиарда.

К концу 2020 должны были поступить еще два, и последний в 2021. Однако процесс фактически на паузе.

Важно: чтобы Украина получала деньги от МВФ, она должна выполнять определенные требования – продолжить пенсионную, медицинскую, образовательную, антикоррупционную реформы, сохранить независимость Национального банка.

Полное видеообращение Владимира Зеленского 18 ноября: