МВФ улучшил прогнозы по экономике Украины: как Фонд оценивает ВВП и инфляцию
Международный валютный фонд улучшил оценку падения ВВП Украины в 2020 году. Зато, согласно прогнозу, в 2025 году ВВП Украины должен вырасти. Также повышены ожидания роста украинской экономики.
Соответствующую информацию МВФ обнародовал 13 октября. Об этом говорится в Мировом экономическом прогнозе Фонда.
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Что ожидает украинскую экономику в ближайшее время: прогноз МВФ
- ВВП Украины в 2020 году должен упасть минимум на 7,2% (в июне МВФ прогнозировал падение до 8,2%).
- На 2025 году МВФ прогнозирует рост ВВП Украины на 4%.
- В 2021 году украинская экономика должна вырасти минимум на 3% (ранее прогнозировали рост на 1,1%).
- Среднегодовая инфляции в Украине в 2020 году составит 3,2% (было 4,5%). А в 2021-м-5% (было 7,2).
- Инфляция на конец периода в 2020 году составит 5,2%, а за год вырастет до 5,8%.
- Прогноз уровня безработицы на 2020 год составляет 11%, на следующий – 9,6%. (в июне Фонд оценивал, что в 2020-м он вырастет с 8,5% до 12,6%, а в следующем – снизится до 12%).
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Каковы прогнозы Фонда относительно других стран
- Восстановление мировой экономики в 2021 году будет происходить несколько менее высокими темпами, чем ожидали в июне, – 5,2% вместо 5,4%.
- Российская экономика в 2021 году вырастет на 2,8% вместо июньских 4,1%.
- Оценку падения экономики стран с формирующимся рынком и развивающихся стран на 2020 год ухудшена до 3,3% (ранее ожидали снижения на 3%). А в 2021 году ожидается рост на 6% (предыдущий прогноз - 5,9%).
- МВФ повысил прогноз роста экономики Китая в 2020 году – до 1,9% с 1%, в 2021 году ожидает ее роста на 8,2% (оценка не изменилась).
- Фонд продолжает ухудшать оценку падения ВВП Индии – 10,3% против июньских 4,5. В то же время темпы восстановления ВВП страны в 2021 году повышены до 8,8% с 6%.
- Падение бразильской экономики, как ожидает МВФ, будет менее драматичным - на 5,8%, а не на 9,1%. На 2021 год прогноз роста снижен до 2,8% с 3,6%.
- Прогноз по ВВП развитых стран в 2020 году улучшен. Снижение составит 5,8%, а не 8%. Рост в 2021 году будет на уровне 3,9% (предыдущий прогноз – 4,8%).
- Правда, оценку уровня падения американской экономики в 2020 году уменьшено с 8% до 4,3%, в следующем году рост американской экономики составит 3,1% (4,5%).
- Улучшены ожидания по экономике стран еврозоны – ожидают падения в 2020 году на 8,3% (было 10,2%). Зато снижен прогноз роста в 2021 году – 5,2% (6%).
- Самое глубокое падение по-прежнему ожидают в Италии (оценка снижена на 2,2% до 10,6%) и Испании (сохранена на уровне 12,8%). Рост в 2021 году в Италии будет на уровне 5,2% (было 6%), в Испании ожидают 7,2% (6%).
- Во Франции снижение в 2020 году составит 9,8%, а не 12,5%, рост в следующем году на 6% (7,3%).
- ВВП Великобритании упадет в 2020 году на 9,8%. Ранее ожидали падения на 10,2%. Зато в 2021 году он вырастет на 5,9% (6,3%).
- В Германии ожидают снижения экономики на 6% (7,8%). В 2021 году рост будет на 4,2% (6,3%).
- Экономика Японии в 2020 году года снизится на 5,3% (предварительная оценка – 5,8%), в 2021 году вырастет на 2,3% (2,4%).