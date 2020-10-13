МВФ улучшил оценку падения ВВП Украины в 2020 году до 7,2% и восстановления в 2021 году до 3% / Соцсети

Международный валютный фонд улучшил оценку падения ВВП Украины в 2020 году. Зато, согласно прогнозу, в 2025 году ВВП Украины должен вырасти. Также повышены ожидания роста украинской экономики.