Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что повышение акциза на алкогольную продукцию на данном этапе не имеет смысла.

Об этом он заявил в интервью УНІАН.

"Я не считаю, что повышение акцизов на водку и пиво принесут дополнительные доходы в бюджет сегодня, так как при нахождении 50% рынка в тени произойдет лишь переток средств. Нужно для начала вывести рынок "в белую". А вот потом повышать налоги", – обозначил Гетманцев.

Он также уверил, что в комитете отошли от принципа "предновогоднего" повышения налогов и чтят стабильность налогового законодательства.

"Мы отошли от практики пересмотра любых элементов налогов "под елочку" и свято чтим принцип стабильности налогового законодательства. Очевидно, что тот законопроект, который подан Кабинетом министров в части изменения элементов налогов не будет введен с 1 января следующего года. Документ будет еще обсуждаться комитетом", – отметил Гетманцев.

Украинское бизнес-сообщество также неоднократно выступало категорически против повышения налогов в период кризиса, вызванного панедмией COVID-19. В Американской торговой палате, к примеру, ранее заявили, что отдельные положения законопроектов не учитывают специфику развития отдельных отраслей, и принятие таких изменений только ухудшит экономическую ситуацию в стране и не будет способствовать увеличению поступлений в бюджет.