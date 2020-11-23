Карантин выходного дня приносит положительные результаты. Однако необходимо сделать все возможное, чтобы не допустить в Украине локдаун.

Наразі вдається стримувати прогнозоване зростання кількості заражених коронавірусом. Про це під час селекторної наради заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Зауважимо Сам я позитивний: Зеленський одужав від COVID-19

Ми маємо зробити все, щоб уникнути повного локдауну. Поки статистика показує, що нам вдається стримувати прогнозоване зростання. Також важливо відновити всі економічні програми та розпочати нові, щоб допомогти якомога більшій кількості людей,

– наголосив Зеленський.

Президент також зауважив, що епідемічна ситуація впливає на економіку по усьому світу.

Що ще обговорили на нараді

Заступник глави МОЗ Віктор Ляшко заявив, що тижнева динаміка захворюваності стабілізувалася.

Очільник Нацполіції Ігор Клименко розповів, що через порушення при носінні захисних масок вже виписали 1300 штрафів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив: за минулий тиждень уряд розробив план дій з підтримки бізнесу та окремих галузей.

Зверніть увагу! За добу 22 листопада в Україні виявили 10 945 нових заражених коронавірусом. Детальніше читайте тут.