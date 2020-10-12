Оппозиционный лидер Светлана Тихановская призвала белорусов продолжать мирные акции протеста. В своем обращении Тихановская подчеркнула: цель остается той же – новые выборы президента.

Тихановская призвала продолжить акции

Тихановская отметила, что режим Лукашенко продолжает общаться с народом исключительно на языке насилия. Свое обращение политик опубликовала в собственном телеграм-канале.

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Мирные протесты Тихановская называет реализацией права на защиту от беззакония и насилия.

Мы сумели заставить их слушать нас. И это значит, что мы должны взять на себя ответственность и довести до конца наш план: остановить насилие, освободить политзаключенных и провести новые выборы,

– отметила Тихановская.

Тихановская считает, что акции протеста могут все изменить

Политик подчеркнула важность маршей, блокировании военной техники и забастовок предприятий.

Группы самоуправления, Вы новая сила! Вы можете помогать пострадавшим, организовываться в новые движения и поддерживать дисциплину в обществе при правовом дефолте. Вы можете все изменить,

– написала оппозиционерка.

Тихановская сейчас проживает в Литве

Отметим, что сейчас Тихановская находится за пределами Беларуси. Сразу после проведения президентских выборов 9 августа ее под давлением заставили уехать в Литву. Именно Тихановскую независимые экзит-полы называли настоящим лидером голосования за нового главу Беларуси.