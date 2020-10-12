Мы должны взять на себя ответственность и довести до конца наш план, – Тихановская в обращении
Оппозиционный лидер Светлана Тихановская призвала белорусов продолжать мирные акции протеста. В своем обращении Тихановская подчеркнула: цель остается той же – новые выборы президента.
Тихановская призвала продолжить акции
Тихановская отметила, что режим Лукашенко продолжает общаться с народом исключительно на языке насилия. Свое обращение политик опубликовала в собственном телеграм-канале.
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Мирные протесты Тихановская называет реализацией права на защиту от беззакония и насилия.
Мы сумели заставить их слушать нас. И это значит, что мы должны взять на себя ответственность и довести до конца наш план: остановить насилие, освободить политзаключенных и провести новые выборы,
– отметила Тихановская.
Тихановская считает, что акции протеста могут все изменить
Политик подчеркнула важность маршей, блокировании военной техники и забастовок предприятий.
Группы самоуправления, Вы новая сила! Вы можете помогать пострадавшим, организовываться в новые движения и поддерживать дисциплину в обществе при правовом дефолте. Вы можете все изменить,
– написала оппозиционерка.
Тихановская сейчас проживает в Литве
Отметим, что сейчас Тихановская находится за пределами Беларуси. Сразу после проведения президентских выборов 9 августа ее под давлением заставили уехать в Литву. Именно Тихановскую независимые экзит-полы называли настоящим лидером голосования за нового главу Беларуси.