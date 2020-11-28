Мы ходим с цветочками, с шариками, – Тихановская о протестах в Беларуси
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что протесты в Беларуси не являются насильственными. Народ выходит на акции с цветами и воздушными шариками.
Мирный характер белорусских протестов видит весь мир. Об этом Тихановская заявила в интервью "Радио Свободе".
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Очевидно всем, и белорусам, и всему миру, у нас ненасильственное протестное движение. Мы ходим с цветочками, с шариками,
– отметила Тихановская.
Приказ самопровозглашенного президента Александра Лукашенко силовикам "не брать пленных" Тихановская назвала "промыванием мозгов силовикам".
По словам лидера белорусской оппозиции, это только власть Беларуси пытается убедить себя и ОМОН, что якобы протестующие руководствуются каким-то насилием.
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