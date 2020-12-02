Украина продолжает двигаться ко вступлению в НАТО и ожидает представления Плана действий по членству в организации. А также не против проведения большего количества учений Альянса на своей территории.

Военное присутствие России в Крыму

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял участие в заседании Североатлантического совета НАТО. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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На нем Кулеба заявил, что Россия продолжает милитаризацию Черноморского региона.

Я проинформировал членов Альянса о милитаризации Россией как государством-оккупантом Крыма. С конкретными цифрами, свидетельствами о ее негативном влиянии на безопасность Черноморского региона,

– рассказал министр.

Он добавил, что признаки нуклеаризации полуострова являются серьезной угрозой для режима ядерного нераспространения.

Украина хочет больше учений НАТО

Кулеба также отметил стремление Украины стать членом НАТО.

Мы хотим больше взаимодействия с Альянсом, в частности больше учений НАТО в Украине,

– уточнил глава МИД.

Он отметил, что Украина в дальнейшем движется к членству в НАТО и ожидает предоставления Плана действий по этому поводу.

Кроме того, он добавил, что ряд министров в своих выступлениях заявили, что "принципиально поддерживают предоставление Украине членства в НАТО".

Обратите внимание! 30 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО должно продолжить укрепление своих позиций в регионе Черного моря. Это необходимо, учитывая "усиление российского военного присутствия" в оккупированном Крыму.