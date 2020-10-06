Президент Владимир Зеленский рассказал, стремится ли Украина к членству в ЕС. Он заявил, что украинцы больше европейцы, чем некоторые из нынешних членов Евросоюза, и уже неоднократно это доказали.

Украинцы хотят в Европу, но это не значит, что они хотят жить, как та или иная страна. Украинцы хотят жить в европейской Украине, заявил Владимир Зеленский в интервью изданию Politico Europe, которое публикует Офис президента Украины.

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Они понимают, что это путь быть членом ЕС. Мы ментально больше европейцы, чем, извините, некоторые страны ЕС. Мы больше европейцы, вспоминая Майдан. Украинцы защищают главные принципы, главные ценности ЕС,

- подчеркнул президент Украины.

Он также подчеркнул, что Украина экономически и по наличию природных ресурсов является одним из самых мощных государств Европы. Поэтому он выразил желание, чтобы Украину, которая хочет быть членом Европейского сообщества, ЕС видел так же мощной, как это делают украинцы.

"Считаю, что Европа должна помнить, что именно украинцы отдали за европейское мышление свои жизни и много лет воюют на Донбассе", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Путь Украины в Европейский Союз глава государства сравнил с марафоном. Мол, украинцы, когда бегут свои условные 42 километра, должны видеть перед собой финиш, к которому они направляются.

Когда мы идем в ЕС, мы должны видеть именно тот "флажок финиша". Чтобы нам было понятно, что через определенное время, после конкретных шагов Украину пригласят, а не она попросится в ЕС. Вот это должны понимать все страны ЕС,

- резюмировал глава государства.

Коротко о пути Украины в ЕС: