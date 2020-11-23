Партия "Слуга народа" идет к постепенному уничтожению закрытости и кастовости системы государственного управления. Говорится о процессе досрочного прекращения полномочий действующего состава Конституционного Суда.

Что сказал Подоляк

Советник председателя Офиса Президента Андрея Ермака Николай Подоляк заявил, что поддерживает законопроект Зеленского по перезагрузке КСУ. Об этом политик рассказал в интервью "Бабель".

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Подоляк осудил поведение спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который не поддержал президента.

Когда ты в составе команды с большим рейтингом и кредитом доверия, то как минимум первые 3 – 4 года нужно работать в рамках единой команды. Есть президент, он определил определенные векторы,

– сказал Подоляк.

Он также добавил, что несмотря на "собственные политические амбиции и цели" Разумков должен поддерживать команду.

В то же время Подоляк подчеркнул, что несмотря на длительный процесс, историю с Конституционным Судом спустят на тормоза.

"Мы точно не будем спускать на тормозах, но есть процедурные вопросы. Есть достаточно жесткие законопроекты, в частности президентские. Они должны пройти все комитеты, слушания и выйти в зал", – добавил политик.

Скандал вокруг КСУ: главное

27 октября на закрытом заседании Конституционный Суд отменил статью об уголовной ответственности чиновников за ложное э-декларирование.

Таким решением суд фактически разрешил чиновникам врать о своих доходах.

Президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей КСУ и признать решение о декларировании "ничтожным" и таким, что не имеет правовых последствий.

Однако не все народные избранники поддержали президента. В провластной партии "Слуга народа" возникли споры.

По решению суда ряд чиновников уже избежал ответственности за ложное декларирование.

Главное о решении Конституционного Суда / Инфографика 24 канала