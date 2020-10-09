В Харьковской области по состоянию на 9 октября ситуация с заболеваемостью коронавирусом является критической. Ежедневно в больницу забирают по 60 – 90 человек. Мест для новых больных уже нет.

Почти все койки для лечения больных заполнены, кроме "детских" и в роддоме. Об этом сказал председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, сообщает пресс-служба ОГА.

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Сейчас по показателям мы находимся в оранжевой зоне карантина, но реально мы даже не в красной зоне, а уже в черной. Каждый день госпитализируют от 60 до 90 человек. Чтобы нам разместить этих людей нам необходимо такое же количество выписать. Это подтверждение того, что ситуация является критической,

– подчеркнул Кучер.

Как будут решать ситуацию

Однако глава Харьковщины заверил, что для лечения больных дополнительно выделят 320 коек и закупят новые кислородные концентраторы. Кроме того, Кучер не исключает вероятность, что при такой динамике заболеваемости, дополнительные места будут разворачивать не только в медучреждениях, но и на стадионах, во дворцах и других помещениях.

Также глава ОГА отметил, что в области не хватает врачей. Поэтому Кучер напомнил о необходимости соблюдать карантин и сохранять социальную дистанцию.

Обратите внимание! Всего в Харьковской области зафиксировали 23 341 случай коронавируса. За сутки 8 октября болезнь обнаружили у 630 новых больных. Однако 5 073 пациента уже выздоровели, 402 – умерли.