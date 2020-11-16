Мы не можем занимать позицию страуса: Разумков хочет бороться с конституционным кризисом
Спикер Дмитрий Разумков призвал создать специальную рабочую группу для решения конституционного кризиса в Украине. Первоочередной задачей группы будет наработка ранее запланированные инициативы.
Разумков напомнил, что законопроект о возобновлении действия отдельных положений закона "О предупреждении коррупции" до сих пор актуален. Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины.
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Я уверен, что необходимо перейти ко второму этапу – создать рабочую группу, которая уже начала нарабатывать те законодательные инициативы, которые планировались. Мы не можем "занимать позицию страуса" и делать вид, что эта проблема решится без нас,
– отметил Разумков.
По словам спикера, Верховной Раде также необходимо сосредоточиться на борьбе с коронавирусом. Разумков отметил: необходимо продемонстрировать, что они знают, как достигать результаты.
Разумков на дистанционной работе: что известно
- 11 ноября Разумков заявил, что подхватил коронавирус.
- Спикер перешел на дистанционную работу. Однако вести заседание так он не может, ведь это не предусмотрено в регламенте.
- На данный момент Разумкова в Раде заменила Елена Кондратюк.
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