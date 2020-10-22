Мы не проживем без западных денег, – Зеленский
Украина пока не может полноценно функционировать без международной финансовой помощи. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что это из-за того, как выстроена украинская экономика.
Кредиты нужны из-за слабой экономики
Киев пока не может отказаться от денег Международного валютного фонда. МВФ – важный стратегический партнер Украины. Об этом глава государства рассказал в интервью нескольким украинским телеканалам, информирует 24 канал.
Важно Интервью Зеленского украинским телеканалам: главные тезисы президента
Сегодня экономика так выстроена в Украине и она так выстраивалась, что мы не проживем без западных денег. И это правда, и люди должны об этом знать.
– сказал Зеленский.
Если бы экономика Украины была "на высоте", то, отметил президент, Киев смог бы отказаться от кредитов или, по крайней мере, привлекать необходимые деньги в конкретные инфраструктурные проекты.
Киев выполнил все обязательства по МВФ
Что касается задержаний с перечислением траншей, то президент считает, что Киев все свои обязательства выполнил. Однако есть люди, которые ставят себе цель дестабилизировать ситуацию.
Я считаю, что, как внутри страны, так и извне, есть люди, которые работают против государства Украина. Они лоббируют свои интересы, чтобы стабильности не было,
– подчеркнул Зеленский.
Отметим, что сейчас Украина ожидает второй транш от МВФ. Он должен поступить до конца 2020 года. Третий – уже в 2021 году.