Украина пока не может полноценно функционировать без международной финансовой помощи. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что это из-за того, как выстроена украинская экономика.

Кредиты нужны из-за слабой экономики

Киев пока не может отказаться от денег Международного валютного фонда. МВФ – важный стратегический партнер Украины. Об этом глава государства рассказал в интервью нескольким украинским телеканалам, информирует 24 канал.

Важно Интервью Зеленского украинским телеканалам: главные тезисы президента

Сегодня экономика так выстроена в Украине и она так выстраивалась, что мы не проживем без западных денег. И это правда, и люди должны об этом знать.

– сказал Зеленский.

Если бы экономика Украины была "на высоте", то, отметил президент, Киев смог бы отказаться от кредитов или, по крайней мере, привлекать необходимые деньги в конкретные инфраструктурные проекты.

Киев выполнил все обязательства по МВФ

Что касается задержаний с перечислением траншей, то президент считает, что Киев все свои обязательства выполнил. Однако есть люди, которые ставят себе цель дестабилизировать ситуацию.

Я считаю, что, как внутри страны, так и извне, есть люди, которые работают против государства Украина. Они лоббируют свои интересы, чтобы стабильности не было,

– подчеркнул Зеленский.

Отметим, что сейчас Украина ожидает второй транш от МВФ. Он должен поступить до конца 2020 года. Третий – уже в 2021 году.

Важно! Ранее в Офисе Президента говорили, что для того, чтобы получить следующий транш, Украина должна решить несколько проблем. В частности, речь идет о коррекции законодательства относительно антикоррупционных ведомств и изменений в госбюджет.