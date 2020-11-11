Сергей Притула не считает свой проигрыш на выборах в мэрию Киева поражением. Волонтер подчеркнул, что не собирается уходить из политики. Главное, чтобы не исчезла внутренняя мотивация продолжать свою деятельность.

Партии "Голос" не удалось максимально мобилизовать электоральный ресурс и сделать так, чтобы эти люди пришли на участки. Об этом Притула рассказал "Громадському".

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Я не считаю результат на мэрских выборах неудачей, так как ставилось несколько задач на эту кампанию. С некоторыми из них не сложилось, с большинством сложилось. Да, к сожалению, я не вышел во второй тур. Мы недооценили сеточки некоторых кандидатов и активность их электората на фоне того ядра людей, на которые рассчитывал я,

– отметил волонтер.

Кто голосовал за Притулу

Среди людей в возрасте от 18 до 25 лет волонтер набрал 15% голосов.



Среди избирателей в возрасте от 29 до 44 лет Притула получил 11,5% голосов.

Эти результаты Притула назвал довольно приличными. Однако, по его мнению, избирателей от 18 до 25 лет не удалось максимально поощрить прийти на выборы. Кроме того, помешать людям прийти на избирательные участки мог коронавирус.

"Также далеко не все граждане осознают важность местных выборов после того, как начались процессы децентрализации", – отметил Притула.

Обратите внимание! 25 октября 2020 года Притула баллотировался в мэры Киева. Однако по результатам голосования занял только 3 место в рейтинге, уступив действующему мэру Виталию Кличко и Сергею Попову.