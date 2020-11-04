Мы получили судейский майдан, – эксперт о последствиях скандального решения КСУ
Пока в Верховной Раде ищут пути решения конституционного кризиса, судьи КСУ откровенно шантажируют общество и власть. Они манипулируют различными важными вопросами, в частности языковым и земельным.
Член Общественного совета добропорядочности Роман Маселко отметил, что хотелось бы, чтобы в Украине наконец начали что-то делать, не нарушая Конституцию или закон. Об этом он сообщил в эфире программы "Что это было" на 24 канале.
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Судейский майдан
По его словам, нужно понять ситуацию, которая произошла. В Украине есть проблемы не только с КСУ, но и с судами первой инстанции.
Мы получили то, что сейчас имеем – судейский майдан. На Майдане произошло то же самое. Когда все поняли, что происходит, и когда нам сказали, что мы теперь движемся в Россию и забываем о европейском векторе – тогда взорвалось,
– отметил Маселко.
По его мнению, сейчас так же произошел взрыв, хотя и проблема была уже давно.
Другие правила
"Понятно, что в условиях такого взрыва фактически работают другие правила. Их юристы могут назвать крайней необходимостью. Когда в условиях можно нарушать правила, которые есть для этой ситуации менее важны, для того, чтобы фактически сохранить более важные права", – сказал член Общественного совета.
Также он добавил, что сейчас Украина находится в ситуации крайней необходимости, поэтому должна остановить Конституционный суд Украины.
Коротко о скандальном решении КСУ
- Конституционный суд Украины во время закрытого заседания 27 октября 2020 года отменил статью Уголовного кодекса о незаконном декларировании.
- Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что отмена деклараций может значительно ухудшить сотрудничество с международными партнерами.
- Представители Евросоюза заявили, что антикоррупционная реформа является условием предоставления финансовой помощи и безвиза.
- После этого Зеленский внес в Верховную Раду Украины законопроект о роспуске всех судей.
Что известно о скандальном решении КСУ / инфографика 24 канала
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