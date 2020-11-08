Мы получили свидетельство о мошенничестве на выборах, – Трамп
Действующий президент США Дональд Трамп, который хотел переизбраться на второй срок, заявил о письменных свидетельствах мошенничества на выборах. Нарушение якобы зафиксировали в Филадельфии и Детройте.
Подведение итогов президентских выборов в США только начинается. Об этом Трамп написал на своей странице в твиттере.
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Мы получили несколько письменных свидетельств о мошенничестве на выборах. В Пенсильвании был приказ, как аутентифицировать почтовые бюллетени, поэтому если в системе возникает проблема с аутентификацией, это серьезно влияет на все выборы, – написал Трамп.
Он отметил, что на выборах в США по почте прислали более 100 миллионов бюллетеней. В Филадельфии и Детройте "голосование столкнулось с, мягко говоря, длинной вереницей избирательных проблем".
Реакция Трампа на результати вборов в США
На президентских выборах в США победил кандидат от Демократической партии Джозеф Байден. В то же время действующий американский лидер заявляет, что во время подсчета голосов были массовые нарушения. Трамп готовит множество судебных исков, чтобы оспорить результаты голосования.
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