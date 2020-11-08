Действующий президент США Дональд Трамп, который хотел переизбраться на второй срок, заявил о письменных свидетельствах мошенничества на выборах. Нарушение якобы зафиксировали в Филадельфии и Детройте.

Подведение итогов президентских выборов в США только начинается. Об этом Трамп написал на своей странице в твиттере.

Интересно Возле секс-шопа и крематория: адвокат Трампа провел пресс-конференцию в магазине для садоводов

Мы получили несколько письменных свидетельств о мошенничестве на выборах. В Пенсильвании был приказ, как аутентифицировать почтовые бюллетени, поэтому если в системе возникает проблема с аутентификацией, это серьезно влияет на все выборы, – написал Трамп.

Он отметил, что на выборах в США по почте прислали более 100 миллионов бюллетеней. В Филадельфии и Детройте "голосование столкнулось с, мягко говоря, длинной вереницей избирательных проблем".

Обратите внимание! Из-за пандемии коронавируса американцы могли отдать свой голос за будущего президента США по почте. Кандидат на пост главы государства Трамп выступал против такого голосования. По его мнению, голосование по почте создает возможность для фальсификации результатов выборов.

Реакция Трампа на результати вборов в США

На президентских выборах в США победил кандидат от Демократической партии Джозеф Байден. В то же время действующий американский лидер заявляет, что во время подсчета голосов были массовые нарушения. Трамп готовит множество судебных исков, чтобы оспорить результаты голосования.



Результаты выборов в США / Инфографика 24 канала