Мы предлагаем провести обмен пленными до Рождества, – Арестович
Следующий обмен пленными между Украиной и Россией может состояться до конца 2020 года. Украинская сторона предлагает установить дедлайн до 24 декабря.
Украинских пленных хотят вернуть домой к Рождеству. Об этом заявил представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, сообщает "Новое время".
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Мы предлагаем провести обмен пленными до 24 декабря, до Рождества, как жест выполнения наших договоренностей,
– отметил Арестович.
Кроме того, спикер отметил, что сейчас ведется активная работа, чтобы "нормандская четверка" могла встретиться уже в ближайшее время. На ней необходимо подвести итоги прошедшего года, а также принять новые важные решения.
Что известно о следующем обмене пленными
- 3 ноября Владимир Зеленский попросил лидера Красного Креста Петера Маурера о помощи с обменом пленных. Мауэр пообещал, что этот вопрос станет приоритетным для его организации.
- Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что следующий обмен пленными между Украиной и Россией должен состояться до 15 декабря.
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