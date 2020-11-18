Следующий обмен пленными между Украиной и Россией может состояться до конца 2020 года. Украинская сторона предлагает установить дедлайн до 24 декабря.

Украинских пленных хотят вернуть домой к Рождеству. Об этом заявил представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, сообщает "Новое время".

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Мы предлагаем провести обмен пленными до 24 декабря, до Рождества, как жест выполнения наших договоренностей,

– отметил Арестович.

Кроме того, спикер отметил, что сейчас ведется активная работа, чтобы "нормандская четверка" могла встретиться уже в ближайшее время. На ней необходимо подвести итоги прошедшего года, а также принять новые важные решения.

Что известно о следующем обмене пленными