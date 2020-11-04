Премьер-министр Денис Шмыгаль 4 ноября заявил, что в Украине пока не будут вводить жесткий карантин. Однако если ситуация с коронавирусом в стране будет ухудшаться, это заставит правительство пойти на жесткие ограничения.

Что сказал Шмыгаль

Ряд европейских и мировых стран с хорошо развинутыми медицинскими системами уже ввел жесткий карантин. Об этом Шмыгаль заявил во время заседания правительства, сообщает 24 канал.

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Мы сейчас не собираемся идти по этому пути и вводить локдаун целой страны, но если мы увидим дальнейшее ухудшение ситуации, то это фактически заставит правительство применить более жесткие ограничения,

– отметил Шмыгаль.

Глава правительства также поблагодарил нардепов за принятые 3 ноября изменений в бюджет, которые позволили дополнительно привлечь более полумиллиарда гривен для борьбы с коронавирусом. В частности, за эти средства закупят необходимое медицинское оборудование.

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