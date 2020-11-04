Мы сейчас не будем вводить локдаун целой страны, – Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль 4 ноября заявил, что в Украине пока не будут вводить жесткий карантин. Однако если ситуация с коронавирусом в стране будет ухудшаться, это заставит правительство пойти на жесткие ограничения.
Что сказал Шмыгаль
Ряд европейских и мировых стран с хорошо развинутыми медицинскими системами уже ввел жесткий карантин. Об этом Шмыгаль заявил во время заседания правительства, сообщает 24 канал.
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Мы сейчас не собираемся идти по этому пути и вводить локдаун целой страны, но если мы увидим дальнейшее ухудшение ситуации, то это фактически заставит правительство применить более жесткие ограничения,
– отметил Шмыгаль.
Глава правительства также поблагодарил нардепов за принятые 3 ноября изменений в бюджет, которые позволили дополнительно привлечь более полумиллиарда гривен для борьбы с коронавирусом. В частности, за эти средства закупят необходимое медицинское оборудование.
COVID-19 в Украине: что известно
- По состоянию на 4 ноября в Украине зафиксированы 420 617 заражённых коронавирусом. За сутки 3 ноября обнаружили 9 524 случая новых заражений.
- За сутки 3 ноября также госпитализировали рекордное количество больных коронавирусом. На больничных койках оказались 1 514 человек.
- Ни одна из областей Украины не готова к ослаблению карантина.
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