Мы стали жестче, – Гармаш рассказал, как проходят переговоры ТКГ
Обстоятельства ведения переговоров в рамках ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе изменились. Украинская сторона начала говорить с Россией жестче, а сами переговоры уже не в тупике.
В ходе переговоров ТКГ произошли изменения
Украина изменила подход к переговорам в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Об этом рассказал участник политической подгруппы ТКГ и журналист Сергей Гармаш в эфире одного из украинских телеканалов, пишет 24 канал.
К теме РФ нас шантажирует, – Арестович о якобы срыве обмена пленными
Рассказывал Гармаш о деталях заседания переговорщиков, которое состоялось 25 ноября.
Никто Украине не ставил ультиматум. Скорее Украина начала говорить на жестком языке с Россией,
– сказал член украинской делегации.
По его мнению, это Украина стала "ставить вопрос принципиально". И, как ни странно, динамика переговоров сдвинулось с мертвой точки, переговоры уже не находятся в тупике.
По меньшей мере, такого мнения придерживается Гармаш:
- "У нас 6 лет до этого ничего не происходило, а сейчас хоть что-то происходит. Наиболее существенно то, что мы изменили тактику, мы стали более жесткими, мы потребовали от России ответственности за то, что происходит".
У России есть план, рассчитанный до 2050 года
"Представители России от ОРДЛО выдвинули какой-то план, что к 2050 году они хотят получить особые полномочия", – рассказал журналист.
Но мы не берем в обсуждение документы, представленные нелегитимным участником процесса – они не являются стороной в ТКГ. Мы потребовали, чтобы Россия взяла на себя ответственность и подала этот план как план России,
– пояснил Сергей Гармаш.
К сожалению, подробностей об этом плане России он не раскрыл.
Читайте также Россия в ТКГ устроила настоящую истерику: может остаться одна против 5 государств
Поделиться новостью