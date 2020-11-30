Обстоятельства ведения переговоров в рамках ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе изменились. Украинская сторона начала говорить с Россией жестче, а сами переговоры уже не в тупике.

В ходе переговоров ТКГ произошли изменения

Украина изменила подход к переговорам в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Об этом рассказал участник политической подгруппы ТКГ и журналист Сергей Гармаш в эфире одного из украинских телеканалов, пишет 24 канал.

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Рассказывал Гармаш о деталях заседания переговорщиков, которое состоялось 25 ноября.

Никто Украине не ставил ультиматум. Скорее Украина начала говорить на жестком языке с Россией,

– сказал член украинской делегации.

По его мнению, это Украина стала "ставить вопрос принципиально". И, как ни странно, динамика переговоров сдвинулось с мертвой точки, переговоры уже не находятся в тупике.

По меньшей мере, такого мнения придерживается Гармаш:

"У нас 6 лет до этого ничего не происходило, а сейчас хоть что-то происходит. Наиболее существенно то, что мы изменили тактику, мы стали более жесткими, мы потребовали от России ответственности за то, что происходит".

У России есть план, рассчитанный до 2050 года

"Представители России от ОРДЛО выдвинули какой-то план, что к 2050 году они хотят получить особые полномочия", – рассказал журналист.

Но мы не берем в обсуждение документы, представленные нелегитимным участником процесса – они не являются стороной в ТКГ. Мы потребовали, чтобы Россия взяла на себя ответственность и подала этот план как план России,

– пояснил Сергей Гармаш.

К сожалению, подробностей об этом плане России он не раскрыл.