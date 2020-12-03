Максим Степанов заявил, что Украине удалось уменьшить количество новых случаев коронавируса за сутки. Такого улучшения ситуации достигли благодаря введению карантина выходного дня.

Что сказал Степанов

Окончательные результаты эффективности карантина выходного дня представят до конца недели, 6 декабря. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает 24 канал.

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По словам Степанова, главной целью карантина выходного дня было уменьшить "ураганное распространение коронавируса".

Максимальный эффект, которого мы хотели достичь, это – уменьшение заболеваемости на 20%,

– отметил министр.

Степанов пояснил, что уменьшение количества больных именно на 20% связано с "законами эпидемиологии и опытом других стран".

"Когда мы сравниваем дни, то видим уменьшение количества больных", – подчеркнул министр.

Что известно о карантине выходного дня