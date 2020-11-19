Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак считает, что резонанс после ее слов о других источниках доходов для предпринимателей, в частности в больницах – это хорошо. Ведь это был призыв о помощи (а не призыв искать новую работу), и люди его услышали.

С 16 ноября в СМИ и соцсетях активно обсуждают скандальное заявление заместителя министра здравоохранения Ирины Микичак. Тогда во время брифинга МЗ чиновница посоветовала предпринимателям искать другие источники дохода – в частности, в больницах. 18 ноября Микичак рассказала hromadske , как относится к этой ситуации.

Больше о брифинге МЗ 16 ноября В Минздраве предложили предпринимателям работу в больницах

Резонанс после слов о "других источниках дохода" – это хорошо

Заместитель министра считает, что такой резонанс после ее слов – это хорошо. Ибо "люди услышали, что есть потребность в помощи".

"Мне жаль людей, которые так агрессивно настроены... Но, наверное, часть общества находится в непонимании, что происходит в больницах", – сказала Микичак.

Минздрав не призывает искать новую работу, а просит о помощи

Микичак отметила: ее слова не означали "идите, ищите себе работу". "Мое предложение было в том, чтобы помочь. Мы просим: "Помогите!" – уточнила она.

"Врачи врачами, медсестры медсестрами, но в больницах нужны компьютерщики, строители, технологи... Десятки профессий всегда были в дефиците в больницах, а сейчас и подавно", – пояснила заместитель министра.

При этом Минздрав приглашает в больницы предпринимателей не как волонтеров, а на работу – по контракту. И это безотносительно к тому, что помощью и компенсациями для бизнеса еще занимается отдельно экономический блок правительства.

Напомним, в ноябре правительство ввело карантин выходного дня – в субботу и воскресенье действуют ограничения, которые в основном ударили по бизнесу. Например, за 14 – 15 ноября украинские заведения общественного питания потеряли 27% оборота .