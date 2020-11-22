В Запорожской области 22 ноября произошло ДТП с участием трех наблюдателей гражданской сети ОПОРА. Они как раз направлялись на избирательные участки Бердянска.

Авария произошла в 6 часов утра. К счастью, все остались живы, однако получили травмы различной степени тяжести. Об этом на своей фейсбук-странице сообщила глава правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

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Сейчас пострадавшие находятся в Приморской центральной районной больнице, в Запорожской области. Больше всего пострадал наблюдатель, находившийся за рулем, у него – компрессионный перелом позвоночника.

По словам Айвазовской, пострадавшие являются членами одной семьи.



ДТП на Запорожье / Фото Ольги Айвазовской

Предварительной причиной аварии являются плохие погодные условия, в частности гололедица. На фото видно, что машина слетела с дороги и фактически уничтожена.