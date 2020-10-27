В НАБУ назвали решение Окружного административного суда Киева об увольнении директора Артема Сытника ангажированным и абсурдным. Поэтому Сытник будет продолжать выполнять свои полномочия.

Как отреагировали в НАБУ

Истинная цель решения – заблокировать работу институции. Все потому, что НАБУ разоблачила судей ОАСК на масштабных злоупотреблениях и попытке захвата власти. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ в фейсбуке.

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Решение является ангажированным и абсурдным в правовом смысле,

– отметили в НАБУ.

Бюро расценивает решение суда как вмешательство в свою работу и будет оспаривать его. В органе отметили, что это попытка любым способом устранить с должности директора и превратить НАБУ в управляемую "карманную" структуру. Следствием этого станет полное блокирование расследований многомиллиардных коррупционных злоупотреблений в украинской власти.

Кроме того, в учреждении напомнили, что увольнение директора может происходить исключительно на основаниях, предусмотренных законом о НАБУ, а пока таких оснований нет. Поэтому в органе отметили, что Сытник будет продолжать выполнять полномочия, а НАБУ будет работать в штатном режиме.

Что известно о решении ОАСК