НАБУ начало расследование против главы Днепропетровского облсовета Святослава Олейника по статье Уголовного кодекса 366-1 "Декларирование недостоверной информации". А Главное следственное управление ГФС занялось гражданской женой Олейника Ириной Гуназой по статьям 209 "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" и 212 "Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)".

Олейник, будучи субъектом декларирования, привлек внимание правоохранителей тем, что в своей декларации не указал ни одного родственника, хотя по закону был обязан сделать это. Соответственно, он не указал и имущество своих близких. Об этом сообщает "Дело".

Несмотря на то, что Олейник не задекларировал имущество своей гражданской жены, следователям стало известно, что она владеет нескольким земельными участками в Днепропетровской и Киевской областях, Днепре, домовладениями в Днепре, нежилыми помещениями в Павлограде. В Словакии Гуназа имеет дома, земельные участки и бизнес.

Государственная фискальна служба тоже заинтересовалась Ириной Гуназой. Причина была в том, что хоть она и не является субъектом декларирования, но вызывает подозрение ее предпринимательская деятельность, которую она официально начала лишь в 2015 году и сразу же стала обладательницей всего того имущества, которое обнаружило НАБУ: земельные участки, дома, строения, машины и не одна, а сразу несколько фирм,

– отмечает автор материала.

В начале ноября Высший Антикоррупционный суд Украины обязал НАБУ продолжить расследование против Святослава Олейника пятилетней давности. В 2015 году Олейник был заместителем председателя облгосадминистрации Игоря Коломойского. В то же время подрядчика дорожно-ремонтных работ, фирму "УПС", в частности ее руководителя Тараса Палия и заместителя городского головы Владимира Лысого обвинили в махинациях на тендерах по ремонту и обустройству автодорог Днепра. Тогда областная прокуратура заявила о передаче дела в суд. Возможное наказание — лишение свободы сроком от 2 до 5 лет, запрет занимать определенные должности и штраф. Впрочем, уже через некоторое время дело закрыли, наказания так никто и не понес, а 50% "УПС" перешли к компании Ирины Гуназы.

В августе 2020 года НАБУ зарегистрировало уголовное производство относительно оценки действий Олейника: как оказалось, он оказывал давление на правоохранительные органы с целью выведения из-под уголовного дела Палия.