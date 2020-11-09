Детективы Национального антикоррупционного бюро завершили досудебное расследование в отношении бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна. 6 ноября обвинительный акт направили в суд.

Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба НАБУ. Дело касается незаконных действий экс-министра, которые привели к недополучению бюджетом 30,5 миллиона гривен.

К теме Суд избрал меру пресечения экс-министру инфраструктуры Омеляну

Действия Омеляна квалифицировали по такой статье Уголовного кодекса:

"Издание должностным лицом нормативно-правового акта, что уменьшает поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах".

Если его вину докажут, экс-министру грозит от 2 до 6 лет за решеткой.

Интересно Антикоррупционный суд не успел рассмотреть 9 дел НАБУ: кто может избежать наказания

Что выяснило следствие

В декабре 2017 года Омелян издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%.

В то же время, один из этих сборов – административный – является доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр.

– является доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр. В то же время Министерство финансов Украины выступало против уменьшения всех портовых сборов. В ведомстве, в частности, отмечали, что уменьшение именно административного сбора приведет к недополучению доходов в государственный бюджет. Об этом Минфин неоднократно информировал министра инфраструктуры.

В итоге вышеуказанное решение экс привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30,4 миллиона гривен. Тогда из ожидаемых 203,5 миллиона гривен смету получил 173,1 миллиона гривен . Эти данные подтвердили Госаудитслужба и судебная экспертиза.

. Эти данные подтвердили Госаудитслужба и судебная экспертиза. Впоследствии Министерство инфраструктуры признало, что приказ об уменьшении сборов не достиг поставленной цели.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляли с 11 ноября 2019 года. Омеляну сообщили о подозрении в июне 2020 года.

14 августа детективы НАБУ завершили расследование. Тогда бывшему министру открыли материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.

Заметим! Это второе расследование НАБУ незаконных действий со стороны Омеляна. Первым было дело относительно незаконного обогащения и декларирования недостоверной информации. В феврале 2019 года его направили в суд. Зато в июле 2020-го производство закрыли в связи с истечением сроков давности привлечения к ответственности.

Как на доказательства следствия отреагировал Омелян

Омелян в Фейсбуке отметил, что он – единственный министр, уже два дела которого будет рассматривать Высший антикоррупционный суд. Также это первый раз, когда должностное лицо будут судить по статье об издании служащим указа, что приводит к уменьшению поступлений в государственный бюджет.

В свое оправдание бывший глава Мининфраструктуры пояснил, что прибегнул к такому шагу, чтобы сделать украинские порты конкурентным российским. То есть, о коррупции здесь совсем не говорится.

Ну что ж, готовимся к новому делу в суде. В этот раз буду уже отстаивать не только себя лично, но и право украинского бизнеса на нормальные условия работы на украинском рынке и на развитие государства,

– подчеркнул бывший чиновник.

К своему сообщению он также прикрепил видеосюжет, в котором, в частности, тогдашний премьер Владимир Гройсман хвастается сокращением портовых сборов. Вероятно, таким образом Омелян отвечает НАБУ, что решение он одобрял не сам.

Сюжет Емельяна в ответ на дело НАБУ: смотрите видео