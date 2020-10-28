"Разрушает антикоррупционную реформу": НАБУ назвало решение КСУ по е-декларированию политическим
НАБУ прокомментировало решение Конституционного суда, которым отменили уголовную ответственность за ложное декларирование. Бюро назвало такие действия КСУ политическими.
В Национальном антикоррупционном бюро считают, что внедрение электронного декларирования является "одним из ключевых достижений государства после революции Достоинства". Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
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Своим решением Конституционный суд не только легитимизирует намерения политиков и чиновников скрыть от общества незаконно приобретенные состояния, но и защищает интересы отдельных судей КСУ, – говорится в сообщении.
В Бюро отметили, что е-декларирование – краеугольный камень антикоррупционной реформы, начатой в 2014 году.
И добавили, что его цель – "сделать власть прозрачной и подотчетной обществу", но "судьи КСУ решили, что все служители Фемиды должны оставаться вне этого процесса, а мониторинг их образа жизни является якобы формой давления".
В ведомстве отмечают, что решение суда "не выдерживает никакой критики: ни с этической, ни с правовой точки зрения". Ведь окончательное решение в случае выявленных нарушений судьями законодательства в сфере предотвращения коррупции является прерогативой судов, а не НАПК или НАБУ.
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Скандальное решение Конституционного Суда: что известно
- 27 октября на закрытом заседании Конституционный суд признал, что уголовная ответственность за ложное декларирование является "неконституционной".
- Иск подали народные депутаты от ОПЗЖ и группы "За мабутнє", которую связывают с олигархом Игорем Коломойским.
- Такое решение КСУ вызвало в обществе бурю негодования.
- В Офисе Президента заявили, что никакого отступления в антикоррупционной работе не допускают даже гипотетически.
- С 18:00 28 октября доступ к реестрам е-деклараций заблокировали.