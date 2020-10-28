НАБУ прокомментировало решение Конституционного суда, которым отменили уголовную ответственность за ложное декларирование. Бюро назвало такие действия КСУ политическими.

В Национальном антикоррупционном бюро считают, что внедрение электронного декларирования является "одним из ключевых достижений государства после революции Достоинства". Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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Своим решением Конституционный суд не только легитимизирует намерения политиков и чиновников скрыть от общества незаконно приобретенные состояния, но и защищает интересы отдельных судей КСУ, – говорится в сообщении.

В Бюро отметили, что е-декларирование – краеугольный камень антикоррупционной реформы, начатой ​​в 2014 году.

И добавили, что его цель – "сделать власть прозрачной и подотчетной обществу", но "судьи КСУ решили, что все служители Фемиды должны оставаться вне этого процесса, а мониторинг их образа жизни является якобы формой давления".

В ведомстве отмечают, что решение суда "не выдерживает никакой критики: ни с этической, ни с правовой точки зрения". Ведь окончательное решение в случае выявленных нарушений судьями законодательства в сфере предотвращения коррупции является прерогативой судов, а не НАПК или НАБУ.

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Обратите внимание! В НАБУ сообщили, что по состоянию на 27 октября в их работу было привлечено 110 уголовных производств. Детективы исследовали около 180 фактов умышленного внесения должностными лицами ложной информации в электронные декларации. Семи людям, среди которых трое экс-нардепов, сообщили о подозрении, а 34 дела направили в суд. Теперь эти дела закроют.

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