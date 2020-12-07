Представительство Интерпола заявило НАБУ об отсутствии оснований правомерного использования системы Интерпола, Европола и других подобных инструментов с целью розыска бизнесмена Олега Бахматюка.

Отказ Интерпола на запрос НАБУ поступил в начале декабря. Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, знакомый с ходом расследования дела ВиЭйБи Банка. По его словам, НАБУ и другие правоохранительные органы осведомлены об адресе проживания Бахматюка в Австрии, а австрийская сторона без использования системы Интерпола подтвердила корректность и актуальность этих ведомостей центральному реестру Австрии. В представительстве Интерпола также заявили, что вопросы задержания, ареста и экстрадиции Бахматюка в таком случае находятся вне его компетенции,



Офис генерального прокурора 3 декабря этого года проинформировал, что дважды возвращал НАБУ материалы уголовного производства относительно экстрадиции Бахматюка из-за несоответствия такого запроса действующим международным процедурам.



НАБУ подозревает владельца "Укрлендфарминга" и экс-бенефициарного собственника ВиЭйБи Банка Бахматюка якобы в сговоре с экс-первым заместителем главы Нацбанка Александром Писаруком для вывода в 2014 году 1,2 млрд грн рефинансирования из этого коммерческого банка. Сам Бахматюк неоднократно заявлял, что находится в Австрии и готов участвовать во всех процессуальных действиях.



Как ранее сообщала адвокат Татьяна Козаченко, Олег Бахматюк не состоит в международном розыске, а место его пребывания известно НАБУ и другим следственным органам. "Олег Бахматюк не состоит в международном розыске. Ни в одной базе. НАБУ, САП, прокуратуре, ВАКС известен достоверный адрес места жительства Олега. Предоставлены все официальные документы на этот счет. НАБУ поддерживает легенду, что Олег Бахматюк в международном розыске, потому что так звучит для них выгоднее и создается вид значимости расследования ", – заявила правозащитница. Она сообщила, что действия НАБУ, направленные на экстрадицию Олега Бахматюка и решения Апелляционной палаты ВАКС о его заочном аресте антикоррупционное бюро обосновывает якобы наличием международного розыска, что не соответствует действительности. Такие действия являются незаконными и противоречат международным договорам.



Сам Олег Бахматюк в интервью также заявлял, что НАБУ, Интерпол и украинская прокуратура официально уведомлены о его местонахождении, однако НАБУ ни разу не обращалось к нему по показаниям по официальной процедуре, а других фигурантов дела, бывшего и.о. руководителя НБУ Александра Писарук и менеджеров "ВиЭйБи банка" за год следствия допросили только один раз.