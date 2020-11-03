Судья Вовк отреагировал на объявление его в розыск и назвал это "цирком"
Скандальный глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк уже отреагировал на то, что НАБУ объявило его в розыск. Так, он назвал это попыткой "взять под контроль судебную систему".
Более того, судья назвал НАБУ "медиакиллером" и "дешевым пиар-агентством". На розыски НАБУ Вовк отреагировал на собственной фейсбук-странице.
Важно Скандального судью Вовка объявили в розыск НАБУ
Он написал, что в розыск его объявляют второй раз за 2 месяца. Он добавил, что, мол, не является подозреваемым по делу, которое расследует НАБУ.
В НАБУ все же продолжают устраивать цирк. Продолжают делать то, что они начали 5 лет назад, когда впервые пришли ко мне с претензиями по надуманным обстоятельствам. Продолжают попытки взять под контроль судебную систему. Сначала в интересах Порошенко, теперь в интересах иностранных хозяев. У нас в стране не конституционный кризис. У нас кризис здравого смысла,
– высказался скандальный судья.
Кроме того, Вовк позволил себе дать совет президенту Зеленскому, намекнув, что ему, мол, надо сделать перезагрузку некоторых структур (очевидно, речь идет об антикоррупционных структурах – 24 канал).
Почему Вовка объявили в розыск?В НАБУ заявили, что Вовка объявили в розыск из-за "систематического игнорирования повесток от органа досудебного расследования".
Что известно о деле главы ОАСК Вовка:
- НАБУ продемонстрировало записи, на которых якобы зафиксированы намерения Вовка и других судей узурпировать судебную власть в стране. 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении Вовку, его заместителю, пяти судьям Окружного суда и руководителю ГСА Зиновию Холоднюку.
- Подозрение передали руководителю аппарата Окружного админсуда и отправили заказными письмами по почте домой. Причина: судьи узнали о намерениях следствия и физически не находились по месту работы и жительства.
- НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК, его заместителя, трех судей и двух экс-членов ВККС. На рабочих местах они появились лишь после объявления в розыск. И тогда уже уведомление о подозрении вручили им лично.
- 22 октября Высший антикоррупционный суд не смог избрать меру пресечения судьям Окружного административного суда, поскольку те не пришли на заседание.
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