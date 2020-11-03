Скандальный глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк уже отреагировал на то, что НАБУ объявило его в розыск. Так, он назвал это попыткой "взять под контроль судебную систему".

Более того, судья назвал НАБУ "медиакиллером" и "дешевым пиар-агентством". На розыски НАБУ Вовк отреагировал на собственной фейсбук-странице.

Важно Скандального судью Вовка объявили в розыск НАБУ

Он написал, что в розыск его объявляют второй раз за 2 месяца. Он добавил, что, мол, не является подозреваемым по делу, которое расследует НАБУ.

В НАБУ все же продолжают устраивать цирк. Продолжают делать то, что они начали 5 лет назад, когда впервые пришли ко мне с претензиями по надуманным обстоятельствам. Продолжают попытки взять под контроль судебную систему. Сначала в интересах Порошенко, теперь в интересах иностранных хозяев. У нас в стране не конституционный кризис. У нас кризис здравого смысла,

– высказался скандальный судья.

Кроме того, Вовк позволил себе дать совет президенту Зеленскому, намекнув, что ему, мол, надо сделать перезагрузку некоторых структур (очевидно, речь идет об антикоррупционных структурах – 24 канал).

Почему Вовка объявили в розыск? В НАБУ заявили, что Вовка объявили в розыск из-за "систематического игнорирования повесток от органа досудебного расследования".

Что известно о деле главы ОАСК Вовка: