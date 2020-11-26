НАБУ попросило у Венедиктовой разрешение на задержание Вовка и судей ОАСК
Национальное антикоррупционное бюро обратилось к руководительнице Офиса генпрокурора Ирины Венедиктовой с просьбой предоставить разрешение на задержание Павла Вовка и других судей Окружного административного суда Киева. Они грубо уклоняются от выполнения своих процессуальных обязанностей.
На сайте НАБУ сообщают, что к таким действиям следствие вынуждено прибегнуть, потому что других законных путей для доставки подозреваемых в суд нет.
Ранее Председателю Окружного админсуда Вовку в третий раз не смогли избрать меру пресечения
Поэтому детективы НАБУ направили генпрокурору проекты ходатайств в Высший совет правосудия о предоставлении разрешения на задержание и содержание под стражей подозреваемых судей ОАСК,
– говорится в сообщении.
Главу ОАСК Павла Вовка и ряд судей подозревают в
- попытке захватить государственную власть;
- участии в преступной организации;
- злоупотреблении влиянием.
Судьи не приходят на заседания
Ни Вовк, ни его заместитель и двое других судей не появлялись в органы досудебного следствия. НАБУ подало ходатайство об избрании им меры пресечения в виде залога. Однако подозреваемые ни разу не появились и на заседание по избранию меры пресечения. В то же время уважительных причин для этого нет.
Детективы более 20 раз прибывали в ОАСК и по месту регистрации председателя суда для вручения соответствующих повесток по поручению следователя судьи. Но Вовк ни разу по месту работы и регистрации не находился, а о своем настоящем месте пребывания орган досудебного расследования и следственного судьи не сообщил.
3 ноября его уже второй раз объявили в розыск.
В НАБУ отметили, что такими действиями и двое других судьей демонстрируют свое пренебрежение к законодательству и нежелание защищаться в судебном процессе. В то же время подозреваемые инициировали уголовное и дисциплинарное преследование следственного судьи ВАКС, который в сентябре 2020 года продлил срок предварительного расследования в производстве относительно их неправомерных действий.
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