Национальное антикоррупционное бюро обратилось к руководительнице Офиса генпрокурора Ирины Венедиктовой с просьбой предоставить разрешение на задержание Павла Вовка и других судей Окружного административного суда Киева. Они грубо уклоняются от выполнения своих процессуальных обязанностей.

На сайте НАБУ сообщают, что к таким действиям следствие вынуждено прибегнуть, потому что других законных путей для доставки подозреваемых в суд нет.

Ранее Председателю Окружного админсуда Вовку в третий раз не смогли избрать меру пресечения

Поэтому детективы НАБУ направили генпрокурору проекты ходатайств в Высший совет правосудия о предоставлении разрешения на задержание и содержание под стражей подозреваемых судей ОАСК,

– говорится в сообщении.

Главу ОАСК Павла Вовка и ряд судей подозревают в

попытке захватить государственную власть;

участии в преступной организации;

злоупотреблении влиянием.

Судьи не приходят на заседания

Ни Вовк, ни его заместитель и двое других судей не появлялись в органы досудебного следствия. НАБУ подало ходатайство об избрании им меры пресечения в виде залога. Однако подозреваемые ни разу не появились и на заседание по избранию меры пресечения. В то же время уважительных причин для этого нет.

Детективы более 20 раз прибывали в ОАСК и по месту регистрации председателя суда для вручения соответствующих повесток по поручению следователя судьи. Но Вовк ни разу по месту работы и регистрации не находился, а о своем настоящем месте пребывания орган досудебного расследования и следственного судьи не сообщил.

3 ноября его уже второй раз объявили в розыск.

В НАБУ отметили, что такими действиями и двое других судьей демонстрируют свое пренебрежение к законодательству и нежелание защищаться в судебном процессе. В то же время подозреваемые инициировали уголовное и дисциплинарное преследование следственного судьи ВАКС, который в сентябре 2020 года продлил срок предварительного расследования в производстве относительно их неправомерных действий.

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Обратите внимание! 24 ноября Высший антикоррупционный суд в очередной раз отложил рассмотрение ходатайств по избранию меры пресечения в отношении главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка, его заместителя и других судей этого суда. Вовк не приходил на все пять предназначенных заседаний. Читайте на 24 канале больше о деле Павла Вовка и ОАСК.