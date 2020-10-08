Национальное антикоррупционное бюро и Служба безопасности Украины проводят массовые обыски по делу о злоупотреблениях в компании "Украинское Дунайское пароходство". Обыски продолжаются в офисах причастных компаний и других объектах. Ситуацию также прокомментировал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Обыски 8 октября проходят по месту жительства людей, офисов ряда компаний и других объектов. Об этом сообщили в фейсбуке НАБУ.

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НАБУ и САП проводит их для расследования возможных злоупотреблений, нанесших "Дунайскому пароходству" ущерб в особо крупных размерах.

Речь идет о возможном незаконном отчуждении 32 лихтеров (барж), принадлежащих ПАО "УДП" которые в дальнейшем вывезли за границу,

– говорится в сообщении.

Предварительно ситуацию квалифицировали по статье о злоупотреблении властью или служебным положением с тяжкими последствиями.

Как это прокомментировал Криклий

Министр инфраструктуры Владислав Криклий в телеграмме рассказал об истории, которая началась 8 октября 2020 года.

Ровно год назад бывший глава УПД Дмитрий Чалый, тот самый, который говорил, что компания банкрот, но он ее готов приватизировать, был уволен с должности,

- написал Криклий.

По его словам, тогда началась полная перезагрузка работы компании, которая к тому времени "имела за плечами лишь многочисленные долги и коррупцию, полученную от предшественников".

Через месяц "Украинское Дунайское пароходство" возглавил Алексей Хомяков.

Криклий также рассказал о задачах, которые получил Хомяков:

вывести компанию в прибыль (это удалось – 34,6 миллиона прибыли по результатам 1-го полугодия 2020 года);

максимально содействовать в расследовании коррупционных схем на предприятии, которыми намеренно доводили компанию до банкротства. В частности, речь идет и о вероятном незаконном отчуждении 32 лихтеров (барж).