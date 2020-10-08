НАБУ проводит обыски из-за продажи барж "Дунайского пароходства": комментарий Криклия
Национальное антикоррупционное бюро и Служба безопасности Украины проводят массовые обыски по делу о злоупотреблениях в компании "Украинское Дунайское пароходство". Обыски продолжаются в офисах причастных компаний и других объектах. Ситуацию также прокомментировал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Обыски 8 октября проходят по месту жительства людей, офисов ряда компаний и других объектов. Об этом сообщили в фейсбуке НАБУ.
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НАБУ и САП проводит их для расследования возможных злоупотреблений, нанесших "Дунайскому пароходству" ущерб в особо крупных размерах.
Речь идет о возможном незаконном отчуждении 32 лихтеров (барж), принадлежащих ПАО "УДП" которые в дальнейшем вывезли за границу,
– говорится в сообщении.
Предварительно ситуацию квалифицировали по статье о злоупотреблении властью или служебным положением с тяжкими последствиями.
Как это прокомментировал Криклий
Министр инфраструктуры Владислав Криклий в телеграмме рассказал об истории, которая началась 8 октября 2020 года.
Ровно год назад бывший глава УПД Дмитрий Чалый, тот самый, который говорил, что компания банкрот, но он ее готов приватизировать, был уволен с должности,
- написал Криклий.
По его словам, тогда началась полная перезагрузка работы компании, которая к тому времени "имела за плечами лишь многочисленные долги и коррупцию, полученную от предшественников".
Через месяц "Украинское Дунайское пароходство" возглавил Алексей Хомяков.
Криклий также рассказал о задачах, которые получил Хомяков:
- вывести компанию в прибыль (это удалось – 34,6 миллиона прибыли по результатам 1-го полугодия 2020 года);
- максимально содействовать в расследовании коррупционных схем на предприятии, которыми намеренно доводили компанию до банкротства. В частности, речь идет и о вероятном незаконном отчуждении 32 лихтеров (барж).
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Что известно об "Украинском Дунайском пароходстве"?
Судоходная компания, осуществляющая перевозку грузов и пассажиров морским и речным транспортом. 100% ее акций принадлежат государству – Мининфраструктуры.
Основные виды деятельности компании: перевозка грузов и пассажиров речным транспортом по Дунаю и морским транспортом в Черноморском и Средиземноморском регионе, а также судостроение и судоремонт на Килийском судостроительно-судоремонтном заводе.