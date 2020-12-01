НАБУ расследует дело в отношении заместителя Ермака, который критиковал Сытника, – СМИ
Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова. Ранее он заявлял, что глава НАБУ Артем Сытник должен уйти с должности.
О расследовании НАБУ дела Татарова пишет "Украинская правда" со ссылкой на 3 собеседников в правоохранительных органах.
Читайте также Ермак заявил, что не слышал скандальных заявлений своего заместителя Татарова о Революции Достоинства
Дело касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу бывшего нардепа и застройщика Максима Микитася.
Детали дела в отношении Татарова
С 2017 года Бюро расследует возможные злоупотребления и хищения денег при строительстве жилья для Нацгвардии.
Вела это строительство компания "Укрбуд" Микитася. Олег Татаров ранее был адвокатом и представлял интересы "Укрбуда". Кроме того, он работал в фирме юристом.
Издание пишет, что антикоррупционные органы считают, что Татаров мог договориться о написании положительной для фирмы экспертизы по просьбе застройщиков. Реализовали это в Киевском научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центре Министерства внутренних дел.
Впоследствии "Укрбуд" ссылался на эту экспертизу, которая якобы показала отсутствие убытков.
Обращение к Ермаку и интервью с критикой Сытника
По делу в отношении Татарова НАБУ получило разрешение суда на проведение негласных следственных действий – прослушивания. Он узнал об этом от представителей Службы безопасности Украины. Из-за этого обращался за помощью к руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку.
Однако ожидаемой поддержкой он не заручился. Поэтому дал интервью, в котором заявил, что глава НАБУ Артем Сытник должен уйти с должности.
Один из источников издания отмечает, что у Татарова все еще есть адвокатский статус, хотя действие его свидетельства приостановлено.
Прослушивание адвокатов можно осуществлять только с согласия генерального прокурора. А детективы НАБУ не получали санкцию от Ирины Венедиктовой, их действия согласовывал прокурор Антикоррупционной прокуратуры.
По словам собеседника, из-за этого законность доказательств, собранных в отношении Татарова, можно поставить под сомнение.
В то же время, по данным издания, позиция НАБУ и Антикоррупционной прокуратуры в том, что неприкосновенность не распространяется на адвокатов с приостановленным удостоверением.
Обратите внимание Громкие заявления заместителя Ермака Татарова относительно директора НАБУ Сытника: появилась реакция ОПУ
Что известно об обвинениях Татарова в сторону Сытника
- 19 ноября Владимир Зеленский уверял послов G7, что гарантирует сохранение должности директора НАБУ за Сытником.
- В то же время Татаров заявил, что директор НАБУ Артем Сытник "не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти".
- Впоследствии в Офисе Президента сказали, что заявление Татарова является его личным мнением, а не официальной позицией президента.
Поделиться новостью