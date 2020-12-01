Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова. Ранее он заявлял, что глава НАБУ Артем Сытник должен уйти с должности.

О расследовании НАБУ дела Татарова пишет "Украинская правда" со ссылкой на 3 собеседников в правоохранительных органах.

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Дело касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу бывшего нардепа и застройщика Максима Микитася.

Детали дела в отношении Татарова

С 2017 года Бюро расследует возможные злоупотребления и хищения денег при строительстве жилья для Нацгвардии.

Вела это строительство компания "Укрбуд" Микитася. Олег Татаров ранее был адвокатом и представлял интересы "Укрбуда". Кроме того, он работал в фирме юристом.

Издание пишет, что антикоррупционные органы считают, что Татаров мог договориться о написании положительной для фирмы экспертизы по просьбе застройщиков. Реализовали это в Киевском научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центре Министерства внутренних дел.

Впоследствии "Укрбуд" ссылался на эту экспертизу, которая якобы показала отсутствие убытков.

Обращение к Ермаку и интервью с критикой Сытника

По делу в отношении Татарова НАБУ получило разрешение суда на проведение негласных следственных действий – прослушивания. Он узнал об этом от представителей Службы безопасности Украины. Из-за этого обращался за помощью к руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку.

Однако ожидаемой поддержкой он не заручился. Поэтому дал интервью, в котором заявил, что глава НАБУ Артем Сытник должен уйти с должности.

Один из источников издания отмечает, что у Татарова все еще есть адвокатский статус, хотя действие его свидетельства приостановлено.

Прослушивание адвокатов можно осуществлять только с согласия генерального прокурора. А детективы НАБУ не получали санкцию от Ирины Венедиктовой, их действия согласовывал прокурор Антикоррупционной прокуратуры.

По словам собеседника, из-за этого законность доказательств, собранных в отношении Татарова, можно поставить под сомнение.

В то же время, по данным издания, позиция НАБУ и Антикоррупционной прокуратуры в том, что неприкосновенность не распространяется на адвокатов с приостановленным удостоверением.

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