НАБУ сообщило об еще одном подозрение скандальному застройщику Микитасю
НАБУ 1 декабря сообщило об очередном подозрении бывшему владельцу "Укрбуда" Максиму Микитасю. На этот раз чиновника подозревают в дачи взятки по делу о квартирах для Нацгвардии.
Кому дал взятку Микитась
Микитася подозревают в предоставлении неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро.
К теме Суд вынес первые приговоры по делу Микитась и квартир для Нацгвардии
Во время расследования дела о завладении имуществом Национальной гвардии следователь назначил судебную оценочно-строительную экспертизу. Она должна была установить действительную рыночную стоимость квартир в жилых комплексах на Печерске и на окраине Киева
Экс-нардеп в сговоре с бывшим чиновником "Укрбуд" договорился с заместителем директора ГНИЭКЦ о внесении недостоверных данных к экспертизе так, чтобы разница в стоимости между ЖК на Печерске и на окраине Киева была минимальной – 7 миллионов гривен вместо 81 миллионов,
– заявили в НАБУ.
В обмен на это чиновник Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра получил машиноместо стоимостью 250 тысяч гривен.
Заметим, заместителю директора ГНИЭКЦ 30 ноября также сообщили о подозрении. Его обвиняют в получении взятки.
Читайте также Антикоррупционный суд уменьшил залог для Максима Микитася
В то же время после того, как детективы НАБУ начали расследование этих фактов, компания-застройщица, чтобы избежать ответственности дополнительно передала квартиры Нацгвардии на сумму 7 миллионов гривен. Такой размер разницы между квартирами установили по результатам недостоверных данных в проведенной экспертизе.
Главное о деле Микитася и квартир для Нацгвардии
- МВД и "Укрбуд" заключили соглашение о строительстве жилого комплекса в центре Киева. Вместо пользования землей МВД должна была получить 50 квартир и 30 паркомест в этом ЖК.
- Однако в 2016 – 2017 годах "Укрбуд" заключил соглашения уже с Нацгвардией о замене недвижимости
- По данным следствия, Микитась обменял квартиры в доме в центре Киева на квартиры расположены на окраинах столицы.
- Разница в цене составляла более 81 миллиона гривен.
- Подробнее о деле Микитася – читайте здесь.
Поделиться новостью