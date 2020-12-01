НАБУ 1 декабря сообщило об очередном подозрении бывшему владельцу "Укрбуда" Максиму Микитасю. На этот раз чиновника подозревают в дачи взятки по делу о квартирах для Нацгвардии.

Кому дал взятку Микитась

Микитася подозревают в предоставлении неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро.

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Во время расследования дела о завладении имуществом Национальной гвардии следователь назначил судебную оценочно-строительную экспертизу. Она должна была установить действительную рыночную стоимость квартир в жилых комплексах на Печерске и на окраине Киева

Экс-нардеп в сговоре с бывшим чиновником "Укрбуд" договорился с заместителем директора ГНИЭКЦ о внесении недостоверных данных к экспертизе так, чтобы разница в стоимости между ЖК на Печерске и на окраине Киева была минимальной – 7 миллионов гривен вместо 81 миллионов,

– заявили в НАБУ.

В обмен на это чиновник Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра получил машиноместо стоимостью 250 тысяч гривен.

Заметим, заместителю директора ГНИЭКЦ 30 ноября также сообщили о подозрении. Его обвиняют в получении взятки.

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В то же время после того, как детективы НАБУ начали расследование этих фактов, компания-застройщица, чтобы избежать ответственности дополнительно передала квартиры Нацгвардии на сумму 7 миллионов гривен. Такой размер разницы между квартирами установили по результатам недостоверных данных в проведенной экспертизе.

Главное о деле Микитася и квартир для Нацгвардии

МВД и "Укрбуд" заключили соглашение о строительстве жилого комплекса в центре Киева. Вместо пользования землей МВД должна была получить 50 квартир и 30 паркомест в этом ЖК.

Однако в 2016 – 2017 годах "Укрбуд" заключил соглашения уже с Нацгвардией о замене недвижимости

По данным следствия, Микитась обменял квартиры в доме в центре Киева на квартиры расположены на окраинах столицы.

Разница в цене составляла более 81 миллиона гривен.

Подробнее о деле Микитася – читайте здесь.

Обратите внимание! Максима Микитася также подозревают в коррупционной схеме с " Энергоатомом".