НАБУ закрыло дело Вовка о ложном декларировании, – СМИ
Детектив НАБУ закрыл дело против главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Произошло это еще 11 ноября из-за скандального решения Конституционного суда.
Дело против Вовка открыли по факту возможной лжи в декларации. Об этом сообщает телеграм-канал NABU Daily by Олег Новиков.
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Что известно о деле против Вовка
По версии следствия, судья Павел Вовк не задекларировал дом и землю в Вите-Почтовой под Киевом, которые пренадлежат его бывшей жене. В НАБУ считали, что Вовк "фиктивно" развелся с женой, а сам и в дальнейшем с ней проживал.
В квартире, где якобы постоянно проживал Вовк, его почти не видели, это подтверждал и консьерж. Также глава ОАСК забыл указать в декларации пользование автомобилем Audi Q7, который зарегистрирован на его тестя и доходы бывшей жены. В этом деле изъяли ряд имущества, в частности: золотые слитки, золотые монеты, наличные и т.д.,
– говорится в сообщении.
Заметим, что вместе с этим делом НАБУ и САП расследовали возможное незаконное обогащение. Правда, этот эпизод закрыли из-за другого решения КСУ в феврале 2019 года. Тогда суд признал неконституционной статью о незаконном обогащении. Теперь, как пишет телеграм-канал, закрыли и дело о лжи в декларации.
Что известно о решении КСУ?Во время закрытого заседания 27 октября 2020 года Конституционный суд признал недействительной статью Уголовного кодекса о незаконном декларированиия. Она предусматривала штраф или уголовную ответственность чиновников и судей за непроверенные данные в декларациях.
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