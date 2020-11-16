НАБУ завершила расследование в отношении "короля контрабанды" Альперина
Детективы НАБУ и прокуроры САП закончили расследование уголовного производства о создании преступной организации, которая занималась контрабандой, а также злоупотреблениями на таможне.
О завершении расследования в отношении должностных лиц таможни и ГФС, а также организаторов схемы сообщили в пресс-служба САП. По данным "Слово и дело", речь идет именно о фигурантах производства, в котором главным обвиняемым является предприниматель Вадим Альперин.
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Следователи установили, что незаконная деятельность группировки нанесла государству ущерб на 63,8 миллиона гривен.
Скоро суд
Правоохранители утверждают, что материалы уголовного дела открыли адвокатам 6 человек, которые якобы занимались нелегальной растаможкой импортируемых в Украину товаров. После изучения документов защитниками дело пойдет в суд.
Обвиняемыми по делу является исполняющий обязанности руководителя Одесской таможни, бывший директор департамента администрирования таможенных платежей ГФС, а также 3 предпринимателей – Альперин и его ближайшие сообщники.
Вадима Альперина в СМИ называют "королем контрабанды", который якобы контролировал работу таможни в Одессе. Его состояние оценивается в миллиард долларов.
Расследовали не всё
Еще в отношении 5 лиц досудебное расследование продолжается. Оно касается заместителя начальника Киевской городской таможни ГФС Юрия Коваленко, заместителя начальника отдела таможенного оформления таможенного поста в Киеве Сергея Осипова, а также инспекторов этого же поста – Андрея Яцюка, Ольги Батухтиной и Владимира Паука.
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