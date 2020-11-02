Вскоре производство о хищении 37 миллионов гривен во время обустройства военного полигона "Широкий лан" передадут в суд. Подозреваемыми по делу проходят 3 бывших должностных лица Министерства обороны, а также руководители частных компаний.

Об окончании расследования относительно возможных злоупотреблений сообщили в пресс-службе НАБУ. Антикоррупционеры уже открыли материалы следствия для изучения подозреваемыми и их адвокатами.

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После этого дело будут рассматривать в суде. Первое заседание по производству еще не назначено.

Что известно о хищениях в "Широком лане"

Один из крупнейших полигонов, где почти постоянно проходят масштабные учения бойцы ВСУ, обустраивали с 2016 по 2018 годы. Подрядчики должны были бы построить лагерный городок, но часть задания не сделали. При этом, как утверждают следователи, работники Минобороны недостроенные объекты у них приняли.



Следователи говорят, что работы подрядчики не выполнили, а государство за них заплатило / Фото пресс-службы НАБУ

По данным аудиторов и работников антикоррупционных ведомств, убытки от махинаций составили 37 миллионов долларов.

Кого подозревают в злоупотреблениях

Фигурантами дела о хищении денег является бывший начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ, руководитель Управления строительства, реконструкции и капитального ремонта военных объектов Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ, а также начальник отдела технического надзора за строительством того же управления Вооруженных сил.

Вместе с ними будут судить бенефициара и директора ООО, которые, по данным следствия, получили немалые деньги в результате махинации.



Аудиторы свидетельствуют, что за это государство переплатило 37 миллионов / Фото пресс-службы НАБУ

Если в суде признают вину обвиняемых в присвоении государственного имущества группой лиц по предварительному сговору, а также в служебном подлоге, им грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.