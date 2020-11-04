Нацбанк приобрел 7 ценных автомобилей, потратив 9,8 миллиона гривен
Национальный банк Украины пополнил свой автопарк 7 новыми автомобилями. Это машины премиум класса марки Toyota. Самая дорогая из них стоит 2,4 миллиона гривен.
Стоимость остальных шесть автомобилей составляет почти по 1 миллиону гривен. Об этом свидетельствуют данные в системе Прозорро.
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Во сколько Нацбанку обошлись машины
В целом НБУ приобрел 7 автомобилей Toyota, это:
- 1 машина Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge за 2,4 миллиона гривен;
- 6 автомобилей Toyota Camry 2.5 Hybrid Prestige по 999,27 тысячи гривен.
Что известно о закупке
Аукцион объявили через месяц после назначения нового главы Нацбанка Кирилла Шевченко, то есть 29 августа. Торги состоялись 13 октября. Победила компания "Автосаммит на Столичном Тариеала Васадзе".
Что известно о назначении Кирилла Шевченко?1 июля Яков Смолий подал в отставку с поста главы Нацбанка, обосновав свое решение заявлением о систематическом политическом давлении. 3 июля Верховная Рада уволила его, а 16 июля назначила на должность бывшего председателя правления государственного "Укргазбанка" Кирилла Шевченко. Его кандидатуру поддержали 332 народных депутатов, 6 выступили против, 39 – воздержались, 20 – не голосовали.
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