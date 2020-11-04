Национальный банк Украины пополнил свой автопарк 7 новыми автомобилями. Это машины премиум класса марки Toyota. Самая дорогая из них стоит 2,4 миллиона гривен.

Стоимость остальных шесть автомобилей составляет почти по 1 миллиону гривен. Об этом свидетельствуют данные в системе Прозорро.

Интересно Укроборонпром закупил у компании Гладковского бронемобили: как это объяснили в концерне

Во сколько Нацбанку обошлись машины

В целом НБУ приобрел 7 автомобилей Toyota, это:

1 машина Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge за 2,4 миллиона гривен;

6 автомобилей Toyota Camry 2.5 Hybrid Prestige по 999,27 тысячи гривен.

Что известно о закупке

Аукцион объявили через месяц после назначения нового главы Нацбанка Кирилла Шевченко, то есть 29 августа. Торги состоялись 13 октября. Победила компания "Автосаммит на Столичном Тариеала Васадзе".

Что известно о назначении Кирилла Шевченко? 1 июля Яков Смолий подал в отставку с поста главы Нацбанка, обосновав свое решение заявлением о систематическом политическом давлении. 3 июля Верховная Рада уволила его, а 16 июля назначила на должность бывшего председателя правления государственного "Укргазбанка" Кирилла Шевченко. Его кандидатуру поддержали 332 народных депутатов, 6 выступили против, 39 – воздержались, 20 – не голосовали. 1 июля Яков Смолий подал в отставку с поста главы Нацбанка, обосновав свое решение заявлением о систематическом политическом давлении. 3 июля Верховная Рада уволила его, а 16 июля назначила на должность бывшего председателя правления государственного "Укргазбанка" Кирилла Шевченко. Его кандидатуру поддержали 332 народных депутатов, 6 выступили против, 39 – воздержались, 20 – не голосовали.

Больше о том, чем владеет Кирилл Шевченко – читайте по ссылке.