Накануне стало известно, что Совет НБУ объявил выговор и недоверие за публичные выступления первым заместителям председателя Нацбанка Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу. Они ранее работали в команде экс-главы регулятора – Якова Смолия, уволенного в августе. Однако у них нет полномочий выносить выговоры или недоверия.

Это в эфире 24 канала сказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. Он рассказал, что на самом деле происходит в самом Нацбанке.

Важно Почему Рожковой и Сологубу НБУ объявил недоверие и выговор

По его словам, это проблема политического давления. И оно уже "напоминает советские времена". Сам Василий Горбаль, который комментировал, за что именно Рожкова и Сологуб получили выговор – совсем недавно вошел в Нацбанк. К тому же он был членом "Партии регионов" во времена Януковича, то есть репутация у него сомнительная. Поэтому он не может быть объективным в своих формулировках, считает Фурса.

На самом деле сейчас в Совете Нацбанка заправляют балом прихвостни Коломойского. И они всю дорогу последние несколько лет давили на Нацбанк и продолжают это давление. К нему присоединился господин Горбаль,

– подчеркнул Фурса.

Что приписывают Рожковой и Сологубу?

* нарушение распорядительных актов НБУ;

* нарушение Кодекса этики работника НБУ;

* нарушение правил внутреннего распорядка для работников НБУ;

* нарушение требований Кодекса законов о труде Украины.

Кроме этого, Горбаль возглавлял "Укргазбанк", который довели до неплатежеспособности и который государство было вынуждено национализировать. Но почему-то политики назначают именно такого человека в Совет Нацбанка.

В то же время там нет раскола. Там есть продолжение политического давления. Их цель – полностью взять под контроль Нацбанк и запустить печатный станок,

– считает Фурса.

Он подытожил: в целом желание Коломойского – вернуть Нацбанк, а задача других олигархов – вернуться к возможности хищения денег.

Основное о выговоре и недоверии Рожковой и Сологубу

Соответствующее решение Совет регулятора принял накануне.

В НБУ, со своей стороны, убеждают, что все члены правления продолжают работать в обычном режиме. Кроме того, по их словам, такое решение не означает увольнение с должностей Рожковой и Сологуба.

По данным СМИ, глава НБУ Кирилл Шевченко голосовал за вынесение выговора и объявление недоверия своим заместителям.

К слову, 24 сентября агентство Интерфакс-Украина опубликовало интервью с Дмитрием Сологубом, в котором, в частности, заявил, что Национальный банк вернулся в ситуацию 2015-го года, когда вновь кредит доверия от Международного валютного фонда нужно получать практически "с нуля". Кроме того, Сологуб назвал "упущенной" возможность получить два транша от МВФ до конца 2020 года.

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