Нацгвардия и разбитые витрины: протесты в США переросли в столкновения с полицией
Полиция Нью-Йорка задержала десятки человек из-за массовых протестов 4 ноября. Сотни митингующих вышли на улицы города, чтобы требовать честного пересчета голосов на президентских выборах 3 ноября.
Что известно о протестах в Нью-Йорке
На Манхэттене протестующие разожгли огонь, а также бросались мусором и куриными яйцами. Об этом в Твиттере сообщила пресс-служба полиции Нью-Йорка.
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Американские СМИ пишут о задержании по меньшей мере 58 человек, однако в полиции пока подтвердили лишь 20 таких случаев.
За что задерживали людей:
- за поджог мусорных баков;
- за блокировку метрополитена.
- за нарушение общественного порядка.
Кроме того, у некоторых протестующих при себе обнаружили оружие, в частности ножи и петарды, которые могли привести к травмированию людей.
Протесты в Нью - Йорке: смотрите видео
Что известно о протестах в Портленде
Протесты продолжаются не только в столице США. Крайне напряженная ситуация также в городе Портленд в штате Орегон. Чтобы остановить протестующих, властям штата пришлось ввести в город национальную гвардию. Сейчас известно о по меньшей мере 10 задержанных.
Сотни людей пришли на марш в центр Портленда. Они скандировали: "Голосование завершено. Битва продолжается". Люди опасаются, что действующий президент Дональд Трамп, проигравший в Орегоне, помешает честному подсчету голосов.
Наиболее радикально настроенные митингующие побили в центре города витрины магазинов и окна жилых домов.
Протесты в Портленде: смотрите видео
Выборы в США: детали
- 3 ноября в США состоялись выборы президента.
- Явка на них была рекордной за последние 120 лет.
- Главными кандидатами на пост президента являются действующий лидер США Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.
- По состоянию на 12: 20 5 ноября Байден уверенно лидирует. Он уже получил 253 голоса из необходимых 270. Трамп – лишь 213 голосов.
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