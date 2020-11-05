Полиция Нью-Йорка задержала десятки человек из-за массовых протестов 4 ноября. Сотни митингующих вышли на улицы города, чтобы требовать честного пересчета голосов на президентских выборах 3 ноября.

Что известно о протестах в Нью-Йорке

На Манхэттене протестующие разожгли огонь, а также бросались мусором и куриными яйцами. Об этом в Твиттере сообщила пресс-служба полиции Нью-Йорка.

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Американские СМИ пишут о задержании по меньшей мере 58 человек, однако в полиции пока подтвердили лишь 20 таких случаев.

За что задерживали людей:

за поджог мусорных баков;

за блокировку метрополитена.

за нарушение общественного порядка.

Кроме того, у некоторых протестующих при себе обнаружили оружие, в частности ножи и петарды, которые могли привести к травмированию людей.

Протесты в Нью - Йорке: смотрите видео

Sources say more than a dozen protesters have been arrested after setting fires and clashing with police in Greenwich Village. https://t.co/lpxDczuR3Z pic.twitter.com/uZWLsKFyYf — Eyewitness News (@ABC7NY) November 5, 2020

Bike cops tackled and arrested people. Unclear what precipitated. At least 4-5 arrests. Unclear how many. pic.twitter.com/gSInCvHZvV — Sydney Pereira (@sydneyp1234) November 5, 2020

Что известно о протестах в Портленде

Протесты продолжаются не только в столице США. Крайне напряженная ситуация также в городе Портленд в штате Орегон. Чтобы остановить протестующих, властям штата пришлось ввести в город национальную гвардию. Сейчас известно о по меньшей мере 10 задержанных.

Сотни людей пришли на марш в центр Портленда. Они скандировали: "Голосование завершено. Битва продолжается". Люди опасаются, что действующий президент Дональд Трамп, проигравший в Орегоне, помешает честному подсчету голосов.

Наиболее радикально настроенные митингующие побили в центре города витрины магазинов и окна жилых домов.

Протесты в Портленде: смотрите видео

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